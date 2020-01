Premières décisions de Setién: garder Arturo Vidal, chercher un attaquant

Quique Setién a quelques décisions à prendre avec le mercato d’hiver encore ouvert. Le nouvel entraîneur du FC Barcelone a apparemment décidé de garder Arturo Vidal pour le moment, plutôt que de le vendre à l’Inter Milan. Pendant ce temps, il doit décider s’il veut un nouvel attaquant pour couvrir l’absence de Luis Suárez. C’est tout selon Diario SPORT.

Vidal aurait été contrarié par le manque de temps de jeu sous Ernesto Valverde et était prêt à faire du bruit pour essayer de forcer un passage en Serie A. Mais, l’arrivée d’un nouveau manager apporte de nouvelles opportunités, et il semble que Vidal pourrait être plus disposé de rester et de faire valoir ses arguments auprès d’un nouvel entraîneur.

Pendant ce temps, Barcelone examinera le marché pour voir s’il y a un attaquant qui fera partie de l’équipe. Cependant, après la signature de l’échec de la signature de Kevin Prince Boateng la saison dernière, il est compréhensible que Barcelone se méfie davantage de la signature d’une alternative bon marché sur le marché d’hiver de cette année.

À moins qu’une très bonne affaire ne se présente, il y a de fortes chances que le Barça reste fidèle aux jeunes Ansu Fati et Carles Pérez pour donner de la profondeur aux positions avant. Antoine Griezmann ou Lionel Messi peuvent jouer au centre, tandis que le retour d’Ousmane Dembélé d’une blessure donne également des options en attaque.