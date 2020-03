Prenez-le! Ricardo Peláez est victime d’une plaisanterie cruelle (VIDEO)

Source: Twitter @QuadratinDepor

Ricardo Peláez Il a marqué une ère avec Necaxa dans les années 90, parce que l’équipe Rayos avait une grande liste avec des joueurs comme Luis Hernández y Manolo Sol, entre autres. Dans le programme «Le dernier mot«De Fox Sports, Alex Aguinaga a révélé la forte blague qu’ils lui ont faite Ricardo Peláez.

“Ricardo Peláez à ce moment-là arriverait tôt, attraperait le journal et irait dans une salle de bain qui était autour du vestiaire, il ne nous a pas rejoint parce qu’il savait qu’ils jetaient de l’eau sur le mur de la salle de bain, nous avons fait un désastre pour lui tout le monde. Il est parti et a verrouillé la salle de bain d’un côtéExpliqua Aguinaga.

L’élément équatorien a déclaré avoir jeté un pétard sur l’actuel directeur de Chivas. “Luis Hernández arrive avec une colombe et commence à simuler comme la mission impossible, avec de la musique et tout; Ils ont allumé le pétard et l’ont jeté sous la porte, ils se sont enfuis et nous étions tous au milieu du champ. Pelaez laisse décousu et touche son oreille en disant «ils m’ont laissé sourd, ils m’ont laissé sourd«», A ajouté l’ancien joueur.

D’un autre côté Alex Aguinaga a révélé que son transfert à Amérique il est tombé en raison de son identité avec les Rayons.