Préparez les croix à la Copa del Rey: James et Madrid évitent le classique





Jenny Gámez





31 janvier 2020 à 08h29

Le croisement avec le FC Barcelone n’aura pas encore lieu car les cibles seront mesurées à la Real Sociedad.

La chance a décidé que ce n’était pas le moment d’un classique et a fourni des rivaux différents et accessibles, sur papier, au Real Madrid et au FC Barcelone dans la Copa del Rey.

Le Real Madrid de James Rodriguez affrontera la Real Sociedad au stade Santiago Bernabéu, selon le tirage au sort de vendredi.

James vient d’être partant en quart de finale contre Saragosse et d’avoir apporté son aide.

Pendant ce temps, le FC Barcelone devra être mesuré à San Mamés à l’Athletic.

Le Colombien aussi Carlos Bacca sera mesuré avec Villarreal à l’étonnant Mirandés, qui vient de l’élimination de Séville. Ce sera votre occasion en or de reprendre de l’importance.

Ce seront les croix et les places en quarts de finale de la Coupe, matchs qui se joueront les 4, 5 et 6 février:

Real Madrid – Real Sociedad

Athlétique – Barcelone

Grenade-Valence

Mirandés-Villarreal