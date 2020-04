Près de la moitié des clubs de Premier League veulent que la saison soit terminée d’ici juillet

Date de publication: jeudi 16 avril 2020 8:36

Près de la moitié des clubs de Premier League “ont eu de sérieuses discussions” pour trouver une conclusion à la saison d’ici le 30 juin, les 20 équipes devant approfondir la question lors d’une réunion vendredi.

On pense que les clubs sont de plus en plus préoccupés par le fait que les joueurs prêtés ou ceux dont les contrats expirent ne seront plus disponibles si la campagne se déroule en juillet ou même en août, comme cela a été envisagé comme une possibilité.

Sky Sports cite un propriétaire de club non identifié, déclarant que «certains clubs veulent que la saison se termine d’ici la fin juin», expliquant: «Comment peut-il être juste que les places européennes et la relégation soient décidées par des équipes épuisées?»

La FIFA a suggéré plus tôt ce mois-ci que les accords expirant cet été devraient être prolongés jusqu’à la fin de la saison, mais de nombreuses parties restent sceptiques quant à la façon dont cela pourrait être appliqué en ce qui concerne le droit contractuel anglais.

La perspective de déclarer la saison nulle et non avenue reste improbable et les clubs continueront à envisager toutes les possibilités permettant de décider équitablement du classement final.

Aucune décision absolue ne sera prise lors de la réunion de vendredi, mais le Daily Mirror affirme qu ‘”au moins neuf clubs ont eu de sérieuses discussions entre eux” sur la fin de la saison d’ici le 30 juin et “se réuniront pour présenter leur cas au prochain sommet de la ligue”.

Il y a un désespoir dans certains milieux pour éviter «l’énorme incertitude et le chaos total» que pourrait créer la saison au-delà de fin juin.

Pour que toute proposition de règlement de la saison d’ici le 30 juin soit figée, elle nécessiterait un vote d’approbation de 14 équipes. Avec «au moins neuf» clubs qui en ont déjà parlé, cela ne semble pas en dehors des domaines de possibilité.