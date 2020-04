Présentation de «41 Clásicos»: un voyage de 12 ans à travers le plus grand jeu du jeu

Barcelone. Real Madrid. Le classique. Le plus grand match de football sur Terre. Peu importe quand ou où cela se produit, le monde s’arrête pour regarder.

Au cours des 12 dernières années, le monde s’est arrêté pour regarder un total de 41 Clásicos dans toutes les compétitions (et un match amical), j’ai donc décidé de faire quelque chose d’amusant en quarantaine: revoir les 41 matchs et écrire à leur sujet dans un nouveau Barça Blaugranes série intitulée ’41 Clásicos ‘.

Mais pourquoi ces 41 Clásicos? Et pourquoi les 12 dernières années? La réponse a deux mots: Pep Guardiola.

Avant que le plus grand manager de tous les temps ne rejoigne Barcelone, El Clásico était plus une question de fierté que de football: il s’agissait du peuple catalan qui mettait tous les espoirs sur les joueurs qui les représentaient et tentaient de conquérir l’Empire du Mal pour leur donner une raison de sourire. deux heures. Le Real Madrid était une puissance du football, et chaque victoire du Barça était précieuse.

Entrez Pep, et tout a changé. Grâce à lui et aux joueurs qu’il a entraînés El Clásico est rapidement devenu une réunion de deux géants, et lorsque le Barça est devenu trop grand et trop dominant contre Madrid sous Guardiola, Los Blancos a réagi et a rendu cela quelque chose de beaucoup plus grand que Capital contre Catalogne. Douze ans plus tard, c’est le plus grand match de football de la planète chaque fois qu’il se produit.

Les 41 derniers Clásicos racontent une histoire où le Barça prend de l’importance et bat constamment le Real Madrid même après le départ de Guardiola, et comment Madrid est devenu lentement mais sûrement l’équipe jouant pour la fierté parce que, parfois, leur football n’était pas assez bon pour conquérir la meilleure équipe de Espagne.

Considérez «41 Clásicos» comme un livre: vous lisez un chapitre par jour et c’est fait avant de le savoir. Attendez-vous à une analyse tactique, à une narration, à beaucoup de bavardages et à un merveilleux voyage dans le passé. Et qui sait, peut-être que lorsque “41 Clásicos” sera terminé, nous verrons à nouveau Barcelone jouer au football.

Jusque-là, attachez votre ceinture. Ça va être une promenade amusante.