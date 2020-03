Présentation des œuvres bavaroises de la FIFA ou: en l’absence de tout bien dans le monde

Eh bien, avec le coronavirus emportant tout ce qui est bon dans le monde, nous devons tous nous adapter à ce qui pourrait être notre nouvelle vie pendant un certain temps.

Pour ma part, je vais probablement jouer beaucoup à FIFA 20 pendant mon temps passé à l’intérieur, car en plus du podcasting, j’adore les jeux vidéo.

Il y a quelque temps, j’ai eu une idée pour une série d’articles de blog où je serais le manager d’une équipe du Bayern Munich où aucune des décisions n’était sous mon contrôle. Au lieu de cela, les bons lecteurs du blog pourraient commenter et voter dans les sondages et me dire ce que je devais faire.

Donc, vu que nous avons tous beaucoup de temps libre, pourquoi ne pas aller de l’avant et le faire maintenant?

Voici les règles de base pour commencer:

Je prendrai toutes vos suggestions sur la façon dont l’équipe devrait avancer, que cela signifie des files d’attente, des transferts, etc. Cependant, chaque article de blog impliquera un mois de jeu. Donc, si vous voulez que je fasse des changements de composition spécifiques pour chaque jeu, vous devrez me le dire à l’avance.

Je contrôlerai complètement les académies de jeunes et le développement, car c’est beaucoup plus facile de cette façon.

Vous serez mis à jour sur les finances de l’équipe en début de saison en ce qui concerne les transferts. Mais, les sondages de transferts qui en résulteront seront les seuls que nous serons autorisés à effectuer.

Si un joueur demande un échange, je vais arrêter la simulation et rédiger un article de blog à ce sujet. Vous aurez l’occasion de dire qui vous pensez que nous devrions obtenir pour le remplacer. Ou, si nous sentons qu’il y a déjà quelqu’un capable de remplacer ledit joueur, il peut être vendu immédiatement.

Voici donc ce que nous devons commencer par:

J’ai décidé de faire un manager qui ressemble à si je prenais mon visage et mettais les cheveux d’Hernan Crespo dessus. Pourquoi? Parce que c’est FIFA:

Après avoir fait cette légende absolue d’un manager, j’étais parti pour choisir mon club:

En tant que manager, nous allons être jugés par ces cinq catégories. De toute évidence, avec notre merveilleux soutien financier, nous n’avons pas à nous soucier des finances. Étant donné que nous sommes l’un des meilleurs clubs du monde, notre développement des jeunes n’est pas non plus nécessaire. Mais, notre succès dans le monde du football est primordial. Tout cela suit la réalité.

Et avec ça, c’est parti!

Nous sautons le tournoi de pré-saison optionnel, malgré la promesse de plus de prix. Ce faisant, notre premier match serait la Supercoupe contre Dortmund.

Notre tirage au sort en Ligue des champions est étrangement similaire à celui que nous avions dans la vraie vie:

Je suppose qu’ils ne valorisent pas du tout l’étoile rouge.

Enfin, voici un aperçu de notre équipe. Il est étrangement configuré de la même manière que la dernière formation du Bayern, et il comprend Alvaro Odriozola, bien que j’aie choisi l’option “Commencer avec l’équipe de base”:

Néanmoins, c’est maintenant à la communauté! La simulation commence le 1er août en temps de jeu, alors laissez vos commentaires sur ce que vous pensez de cette série et sur qui vous pensez que nous devrions acheter ou vendre!