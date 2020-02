“Présentez-vous dans les 24 heures ou ne jouez pas”

On a beaucoup parlé ces derniers jours de l’avenir de l’entreprise Brindisi, avec l’hypothèse du V&V de détecter la quasi-totalité des actions et d’éviter le pire (Cliquez ici pour plus de détails).

Mais, s’ils ne sont pas suivis soudainement par les faits, à ce jour, il n’y a que des mots et des tentatives de décrochage, étant donné une situation très critique qui a explosé il y a quelque temps avec la voix des joueurs et de tout le personnel de Brindisi, qui ont mis en évidence une condition dramatique de travail.

Forte est la position prise par l’équipe, qui se dit prête à ne pas prendre le dessus dans le défi du salut face à Nardò du tour suivant, sans nouvelle concrète dans les prochaines heures. Voici le communiqué de presse officiel publié par les joueurs et le personnel:

Toute l’équipe du Brindisi FC, ainsi que le personnel technique, le masseur et l’employé d’entrepôt, après d’innombrables promesses non tenues et réitérées, se sont moquées du club du Brindisi FC, avec des rendez-vous planifiés et reportés ces derniers mois, – plus récemment celui prévu pour aujourd’hui, vendredi 21 février 2020, – il annonce haut et fort qu’il n’est pas dans la bonne condition mentale pour aller de l’avant et mieux affronter le délicat match de championnat contre Nardò, prévu le dimanche 23 février à 15h00 au stade ” Franco Fanuzzi ”de Brindisi.

Nous attendons TOUS une réponse de la société susmentionnée dans les prochaines 24 heures, dans l’espoir de résoudre au plus vite les problèmes suivants: matériel insuffisant, loyers et arriérés de salaires, impraticabilité des traitements et absence de personnel médico-sanitaire. Nous ne méritons pas ce comportement. La ville de Brindisi et les fans de biancazzurri ne le méritent pas, personne ne le mérite. Nous avons pris cette décision rationnelle, bien que difficile et douloureuse, afin que quelque chose puisse changer pour le mieux, seulement et uniquement pour le bien du Brindisi FC.

Ce n’est pas du football. Nous ne recherchons pas d’alibis mais nous disons que nous sommes fatigués de ce comportement immature, irrespectueux et anti-sportif de ceux qui, au contraire, devraient nous rassurer et nous soutenir. Nous ne nous sentons pas complètement perdus grâce à l’engagement, au soutien et à la présence quotidienne du Directeur Général Vincenzo Carbonella. Surtout, rappelez-vous que derrière l’image du footballeur, de l’entraîneur, du personnel technique, de chaque composant individuel et collaborateur du Brindisi FC et de tout travailleur d’une entreprise ou d’un club de sport, il y a toujours une personne avec une famille, le leurs enfants, leurs proches, leurs problèmes, leurs valeurs.

Joueurs de football, personnel technique, masseur et employé d’entrepôt