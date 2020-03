Président Conte: «La Lombardie fermée avec les autres provinces: la Serie A en tête sans public» Primapagina

Giuseppe compter, Premier ministre, a annoncé la nouvelle du décret d’urgence sur les coronavirus en Italie dans la nuit: “Avec ce décret que je vais signer dans les prochaines heures, nous avons créé deux zones. L’une concerne la Région de Lombardie et diverses autres provinces – Modène, Parme, Plaisance, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro et Urbino, Venise, Padoue, Trévise, Asti et Alessandria – auxquelles nous appliquerons un régime de mesures restrictives très strictes. Pour cette région plus les autres provinces du Nord, il y aura l’obligation d’éviter tout mouvement d’entrée et de sortie du territoire, même à l’intérieur des territoires. Nous déménagerons uniquement pour des raisons de santé ou de travail, il est permis de rentrer chez vous pour ceux qui en ont besoin. À partir de maintenant, il est fortement recommandé à toute personne ayant plus de 37,5 fièvre de rester à la maison et de contacter immédiatement son médecin. Pour ceux soumis à la quarantaine, positifs au virus, il y aura une interdiction absolue de quitter la maison “.

Donc, sur le plan sportif: “Les événements sportifs ne seront autorisés que pour les athlètes portes closes».