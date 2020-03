Président de Barcelone: ​​les commentaires de Messi ne me concernent pas

Le président du club du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a déclaré qu’il n’avait pas interprété les commentaires de frustration de Lionel Messi et d’autres joueurs comme étant contre lui, le conseil d’administration ou les dirigeants du club.

“Vous devrez demander [the players who they’re referring to.] Il y a beaucoup de monde au club », a déclaré le président.

Dans un communiqué publié hier, Messi a annoncé que l’équipe avait accepté une réduction de salaire de 70%, tout en affichant sa contrariété face aux informations dans les médias selon lesquelles les joueurs n’étaient pas disposés à accepter une réduction de salaire. Le capitaine a déclaré que l’équipe débattait simplement de la bonne «formule» pour tirer le meilleur parti de la réduction de salaire. Un rapport a expliqué aujourd’hui que plusieurs avocats de joueurs n’étaient pas d’accord sur les détails techniques.

Bartomeu a également confirmé que Messi faisait toujours pression pour que les joueurs réduisent leur salaire pour aider le club pendant la crise des coronavirus.

Messi a déclaré que les joueurs étaient toujours prêts à passer au travers, ce que Bartomeu a confirmé, du moins en ce qui concerne le capitaine lui-même.

“Dès la première minute, il a dit que nous devons le faire”, a déclaré Bartomeu.

De plus, les joueurs ont accepté de donner un peu plus pour que les employés du club puissent être maintenus à 100%.

«L’accord avec les employés du club vient des capitaines. Le club complétera une partie de l’arrêt, et il donne le reste », a poursuivi Bartomeu.