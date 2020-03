Président de l’UCI: “L’annulation de la tournée du Coronavirus et de la tournée serait un désastre”

“L’annulation du Giro d’Italia et du Tour de France serait un désastre pour notre sport.” C’est la pensée, en pleine urgence du Coronavirus, du président de l’UCI sur cette hypothèse. Interviewé par ., David Lappartient il a commenté: “Le risque que le Giro (départ le 9 mai à Budapest, ndlr) soit annulé est là, nous sommes plus inquiets à cause de la situation actuelle en Italie. Nous ne savons pas ce qui se passera après le 3 avril. Quant au Tour, les deux mois supplémentaires pourraient aider, peut-être que la chaleur affaiblira le virus. ”