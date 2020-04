Président Lega Pro, Ghirelli: «Prêt à ouvrir une table de collaboration avec les entreprises» | Autres ligues Italie

À la fin de la réunion sur appel avec la FIGC, les présidents des ligues et les membres fédéraux, le président de la Lega Pro, Francesco Ghirelli a déclaré: “La comparaison avait des aspects positifs sur les questions encore en suspens des licences nationales. En particulier, le président Balata a soulevé la question d’enquêter sur le fonctionnement du système de garantie que la Lega Pro en consultation avec les offices fédéraux a étudié pour remplacer le En tant que Lega, nous avons donné toute la disponibilité pour traiter la question afin d’expliquer son efficacité du point de vue des garanties du système et du mécanisme sélectif, qui pénalise les défaillants et récompense les clubs vertueux dans la même ligne qui fonctionnait en termes d’inscriptions lorsque nous avons introduit le principe de la réadmission. Le président Sibilia a soulevé la question du football féminin et en particulier concernant la définition des accords entre les clubs de Serie C et les clubs amateurs. Nous sommes prêts à créer une table de collaboration continue pour aider Toujours le président Sibilia, inquiet pour ses entreprises pour lesquelles il resterait l’obligation de la caution nous demande de savoir si notre proposition est légalement soutenue. Nous “sommes rassurés et sommes prêts à donner les avis y relatifs soit au bureau fédéral, soit lors d’une réunion technique souhaitée entre Lega Pro et Lnd