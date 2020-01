presque fait avec Napoli

L’expérience de Lorenzo Tonelli avec la chemise de Naples est sur le point de se terminer. Le joueur florentin est, en fait, à un pas de s’habiller à nouveau Sampdoria. Après moins d’un an, le numéro 62 bleu est donc prêt à revenir à Gênes, où la saison passée a totalisé 19 apparitions et a également marqué un but.

Les détails

Comme indiqué par Tuttomercatoweb, l’opération devrait être conclue dans les prochaines heures avec la formule de prêt avec une obligation de remboursement de 4 millions d’euros. Le défenseur né en 1990 ne faisait pas partie des plans de l’entraîneur Gattuso et de cette façon, il peut retourner fouler les champs et démontrer toutes les compétences qui le distinguent.