Pressage et étirement: comment Hansi Flick a démonté Schalke 04

La performance du Bayern Munich hier contre Schalke a sans doute été la meilleure de la saison jusqu’à présent, probablement là-haut avec des coups sûrs comme Tottenham et la démolition de Dortmund. Le match a été remporté pour un certain nombre de raisons (l’une d’entre elles étant le pauvre gardien de Schalke Markus Schubert), mais aucune n’est plus importante qu’un coup de maître tactique de Hansi Flick.

Schalke a connu une solide victoire avec une victoire contre le Borussia Mönchengladbach lors de son match précédent et a été invaincu à chaque match contre le top 5 actuel de la ligue, à l’exception de sa défaite 3-0 contre le Bayern lors de la deuxième journée.

Voici comment Flick a déjoué les Royal Blues et a mis son plan directeur en mouvement.

Étape 1. «Connaissez votre ennemi et vous-même et vous gagnerez cent batailles»

La victoire de Schalke contre Gladbach a probablement soulevé quelques sourcils quand c’est arrivé, mais c’était très bien mérité. Schalke a créé une pléthore d’occasions en première mi-temps, et ce n’est qu’à cause du gardien de Gladbach, Yann Sommer, que les Poulains n’étaient pas au moins deux à la mi-temps.

Les points forts de Schalke dans le match de Gladbach étaient la contre-pression et les changements rapides d’attaque qui exploitaient l’espace laissé dans la moitié de terrain de leur adversaire. Leurs deux objectifs provenaient de ces espaces ouverts, comme ceci:

C’est l’accumulation du premier but de Schalke, Michael Gregoritsch (en bas à gauche) mettant le ballon sur le flanc. Les défenseurs de Gladbach sont clairement trop éloignés à ce stade, et sont tous concentrés sur Gregoritsch, pas sur les autres joueurs qui avancent.

Voyant l’espace qu’il a créé, Gregoritsch (n ° 11) passe au buteur Benito Raman (n ° 9), qui erre dans cet espace et ne prend pas autant de touches avant de boucler un tir devant Sommer. 1-0.

Le deuxième objectif était similaire, sinon plus orienté vers l’espace:

Suat Serdar (n ° 8) a deux options devant lui alors que trois défenseurs commencent à se rapprocher de lui. Cela crée plus d’espace.

Serdar choisit Raman (n ° 9) et attire la défense vers lui, créant à son tour de l’espace.

Gregoritsch entre dans cet espace et fente la balle dans le coin inférieur.

Donc, ce que nous voyons de Schalke dans ce jeu, c’est qu’ils aiment créer de l’espace pour se heurter à des attaques soudaines. Leur milieu de terrain dépasse Gladbach et leur permet de dicter le jeu depuis le milieu du terrain, libérant le ballon si nécessaire. Schalke a utilisé son avantage numérique au milieu de terrain, ses quatre milieux de terrain centraux prenant en charge le ballon et l’utilisant pour tirer la défense, créant ainsi l’espace nécessaire.

Partie 2. Un trio impénétrable au milieu de terrain

Alors, que fait Hansi Flick pour contrer cela? Il met en place une bataille de milieu de terrain avec une formation plutôt peu orthodoxe. Abandonnant son favori 4-2-3-1, voire 4-1-4-1, Flick a opté pour un classique 4-3-3, affrontant Joshua Kimmich, Thiago et Leon Goretzka à la fois, une occasion rare. Ce faisant, il s’est débarrassé du non. 10 rôle, et a poussé son pas normal. 10 (Thomas Muller) sur l’aile pour flanquer Robert Lewandowski avec Ivan Perisic.

Le plan de Flick était clair: il ne voulait pas céder d’espace au milieu de terrain pour que Schalke puisse en profiter. Bien que son équipe ait toujours moins de milieux de terrain que Schalke, il a résolu ce problème en faisant bouger ses milieux de terrain comme une unité. Lorsque Schalke a récupéré le ballon, au moins deux milieux de terrain ont généralement fermé le joueur et l’ont soit coupé, soit retenu afin qu’il ne puisse pas passer le ballon en avant. Le troisième milieu de terrain est quant à lui resté dans les coulisses en attendant de bondir sur toutes les balles capricieuses qui pourraient trouver leur chemin.

Ce diagramme montre à quel point le milieu de terrain du Bayern était compact.

Goretzka, Kimmich et Thiago sont restés étroitement ensemble, travaillant ensemble pour désactiver le passage au milieu de terrain de Schalke. Couplé avec le passage actif entre eux et les quatre arrière, le Bayern a attrapé Schalke dans un piège presque impénétrable, avec peu ou pas d’espace.

Une fois le piège tendu, Die Roten appuya sans arrêt sur les Royal Blues. Le milieu de terrain de Schalke a été submergé par le travail inlassable du trident du milieu de terrain du Bayern. Avec les arrières Alphonso Davies et Benjamin Pavard aux commandes, sans parler du soutien généreux des ailiers Thomas Müller et Ivan Perisic, les flancs de Schalke ont également été victimes d’un pressage élevé et leur attaque a été annulée.

En conséquence, Schalke a perdu la position sept fois plus que le Bayern, malgré plusieurs tentatives et interceptions. La raison en est principalement le fait que le pressing du Bayern a non seulement servi à récupérer le ballon, mais aussi à forcer Schalke plus profondément dans sa propre moitié de terrain. Les statistiques le confirment: les passes arrière de Schalke (105) ne sont dépassées que par leurs passes avant (191) par un maigre 86, tandis que les 350 passes arrière du Bayern sont pâles par rapport à leurs 534 passes avant. Le quatrième but du Bayern était également un sous-produit de cette pression: Kimmich a intercepté une passe capricieuse après avoir mis un défenseur sous pression, déclenchant l’accumulation qui a abouti au deuxième but de Thiago en autant de matchs.

Müller lui-même a déclaré après le match que “nous voulions leur laisser respirer de l’air, comme nous l’avons fait contre Dortmund”.

Partie 3. Déployez vos ailes et envolez-vous

La pression en défense est une chose, mais comment briser une défense solide comme le roc devant vous? Faites le tour, explique Hansi Flick.

En regardant le diagramme ci-dessus, nous pouvons voir que les passes du Bayern étaient réparties principalement sur les flancs, en particulier sur les arrières. Les ailiers sont également impliqués, mais la majorité des passes qu’ils ont reçues provenaient des arrières latéraux. La raison derrière cela est très probablement que, puisque les ailiers étaient plus espacés du milieu de terrain, les passes vers eux comportent le risque d’une interception par les défenseurs de Schalke. Les arrières du Bayern, en revanche, sont à proximité de leurs arrières centraux et du milieu de terrain, il est donc naturel qu’ils soient la principale source d’attaque.

Avec Schalke utilisant une formation forte au centre, il était logique que le Bayern se concentre sur les flancs, en utilisant leurs arrières et ailiers à leur avantage. Leur plan était simple: étirer la défense de Schalke et marquer tôt, puis laisser les vannes s’ouvrir et nous pouvons utiliser le milieu de terrain plus.

Il n’est donc pas surprenant que les deux premiers buts du Bayern soient venus des flancs. Voici le premier match de Lewandowski.

Jérôme Boateng trouve Müller sur le flanc, Pavard avançant. La défense de Schalke est à moitié concentrée sur Pavard, ce qui laisse Müller juste la bonne quantité d’espace pour envoyer un centre qui est maladroitement frappé par le gardien Schubert.

Le centre de Muller a maintenant divisé la défense de Schalke. Perisic ramasse la balle libre et voit Lewandowski dans l’espace créé par le centre.

Lewandowski est libre de rentrer chez lui. La défense de Schalke revient désespérément au centre, mais il est trop tard.

Le but de Müller sur le coup de mi-temps était assez similaire en ce qu’il utilisait des passes capricieuses entre les flancs pour ouvrir la défense.

Une longue balle de Kimmich est interceptée par la défense et tombe sur Perisic, qui n’hésite pas à lancer une balle vers l’autre côté de la surface alors que les défenseurs se rapprochent de lui.

Le centre de Perisic étire à nouveau la défense et donne à Goretzka juste assez d’espace pour mettre la tête sur le ballon. Il est encore trop entouré pour tenter un tir de lui-même, mais qui est ce flash rouge au milieu de la défense?

Avec la défense concentrée sur Goretzka, le «flash» est capable de se frayer un chemin vers la défense ouverte et de s’accrocher à la tête de l’ancien homme Schalke. C’est probablement l’un des meilleurs exemples du «raumdeutering» de Müller cette saison: il suffit de trouver de l’espace, d’y entrer et de marquer un coup. Profit!

L’avance de deux buts que le Bayern a obtenue grâce à sa passe latérale a permis à Schalke de s’ouvrir un peu en seconde période, et le Bayern a finalement obtenu ses autres buts de diverses manières: un fantastique coup de ciseau, une presse et un contre, et une muscade de gardien de but à distance.

De même, la concentration du Bayern sur les flancs a empêché Schalke de rester au milieu du terrain. Lorsque le Bayern a eu le ballon, Schalke avait simplement besoin de couvrir les maraudeurs de Davies et Pavard, ce qui a ouvert des poches d’espace pour Müller et Lewandowski. Le plan de Flick d’ouvrir Schalke le plus tôt possible a donc fonctionné comme un charme et a donné au Bayern un coussin de deux buts avant la mi-temps. Cela a donné au Bayern la possibilité de jouer son jeu, et Schalke a joué directement entre leurs mains. Selon le plan de Flick, le match s’est terminé lorsque l’arbitre Manuel Gräfe a sifflé son dernier coup de sifflet de la première mi-temps.

Conclusion: le Bayern a joué comme le Bayern devrait

Je doute qu’il y ait une phrase qui pourrait mieux décrire ce jeu. Le Bayern a remporté le triplé en 2013 sur la base d’un mélange sain de possession et de pressing. La même méthode gagnerait à l’Allemagne sa première Coupe du monde en tant que nation unifiée un an plus tard. Avec tout le respect que je dois à Pep Guardiola, sa méthode de «passer avant tout» ne convenait pas au Bayern, autant de trophées qu’il en a rapportés. Quant à Carlo Ancelotti – eh bien, je ne pense pas que quiconque sache quel type de football il essayait de faire au Bayern. Et Niko Kovac a montré sa version du pressing et de la possession lorsqu’il a remporté le double, mais a fini par l’abandonner pour quelque chose qui lui a finalement coûté son travail.

Hansi Flick, pour le moment, est ce qui se rapproche le plus d’une approche Jupp Heynckes. Il s’est révélé flexible sur le plan tactique et il a montré qu’il pouvait réfléchir et changer son approche si cela ne fonctionnait pas (ce qui arrive rarement). La seule chose qui distingue la tactique de Flick de Gegenpressing typique est qu’elle n’appuie pas sans arrêt pendant 90 minutes, mais sait quand appuyer et comment appuyer, conservant ainsi la force pour tout le jeu plutôt que de brûler en une seule mi-temps. C’est exactement ce qui distingue Heynckes de Jürgen Klopp à Dortmund, et il est également proche de ce que Klopp lui-même met en œuvre à Liverpool, la tactique qui lui a valu la sixième Ligue des champions de Liverpool.

Encore une fois, il est trop tôt pour qualifier Flick d’incarnation de Jupp Heynckes, et il est également trop tôt pour dire si Flick gagnera au Bayern un triplé cette saison. Mais ce qui a été prouvé par le jeu Schalke, c’est qu’il y a très peu, voire aucun, clubs dans le monde qui ne craindront pas le Bayern de leur mieux, faisant ce qu’ils sont le mieux. Comme l’a déclaré le capitaine Manuel Neuer après le match, “le FC Bayern est de retour”. Ils le sont en effet, et ils jouent à leurs forces.