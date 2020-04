“Prêt à aller en Serie B pour sauver le football”

Massimo Cellino, président de la Brescia, il a parlé à Radio24, faisant quelques déclarations sur la situation coronavirus dans le football, en disant que je suis prêt à descendre dans Serie B pour sauver le football.

Voici ses déclarations.

“Si nécessaire, retourne la tête haute”

« La Fifa dit finissons-le ici, le cônes aussi, notre Fédération rappelle au gouvernement qu’elle forme de nombreuses commissions. Nous vivons une tragédie, j’habite à Brescia et je vois des choses que je ne souhaite à personne, c’est pourquoi je me fâche.

Nous nous cachons derrière des problèmes économiques. La société de football est la seule capable de récupérer et de redémarrer de manière indépendante, sans demander l’aide du gouvernement et de quiconque. nous nous cachons derrière les conseils de bureaucrates non impliqués dans l’entreprise de football. Si un ministre des sports se permet de dire qu’il ne publie pas de paris parce que c’est une question de principe du Mouvement 5 étoiles, alors comment le gouvernement a-t-il géré avec Renzi et parlé de cohérence?

Les footballeurs doivent être informés de leur situation: vous ne pouvez pas leur dire que vous avez réduit votre salaire, puis ils doivent jouer 3 fois par semaine. Si nous restons immobiles, les joueurs abandonneront quelque chose, nous recommencerons l’année prochaine en faisant du bien. Aussi parce que si vous ne pouvez pas recommencer en septembre sans jours de vacances, vous avez besoin d’une préparation.

Si Brescia doit retourner pour sauver le football, j’y retournerai et j’irai de front en Serie B.Ou nous cristalliserons les championnats tels qu’ils sont maintenant, mais à ce moment-là, vous devez payer les prix et les salaires aux joueurs. Mes joueurs acceptent-ils de rétrograder? Ils gagneraient 50% de moins, ce ne serait pas une tragédie économique pour moi. J’ai fait beaucoup de merde cette année et je peux aussi aller en Serie B. Après le 30 juin, j’ai des contrats qui expirent, ne me dites pas qu’ils bougent tout et veulent que le soleil devienne la lune. “