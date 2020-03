“Prêt à faire des sacrifices, mais on ne recommence qu’en sécurité. Charité? En silence …”

ROME. Le numéro un pourAIA, Marcello Nicchi, aujourd’hui aux microphones de Radio Sportiva il a précisé la position des sifflets concernant la reprise des activités et les coupes nécessaires aux salaires des principaux acteurs du football professionnel.

ARBITRES SUR ALERTE

«Il n’est pas possible de faire des prédictions à moyen et long terme, nous menons actuellement une véritable bataille contre le coronavirus. Les arbitres, selon les règles des gens tels qu’ils sont, respectent toutes les dispositions du gouvernement et de la FIGC. – explique le numéro un de l’AIA – Nous continuons à parler d’une éventuelle reprise des activités, mais cela ne dépend pas de nous, que malgré être prêts nous ne voulons pas envoyer des arbitres en désarroi pour risquer leur vie. Comme tous les joueurs de football, l’AIA demande des garanties, malgré la période difficile, il y a une volonté de recommencer et d’être des protagonistes de la reconstruction “.

COUPES DE SALAIRE ET CHARITÉ

Premières coupes dans le monde du football, en Italie, la Juventus a été à l’avant-garde dans ce sens: «Il y aura un moment où nous en parlerons, si nous recommençons, il est évident qu’il y aura certains aspects à considérer tandis que si vous restez immobile, vous aurez besoin d’autres mesures . Nous sommes des professionnels, si des sacrifices sont demandés aux meilleurs arbitres sous contrat nous en parlerons à la FIGC, en tout cas nous sommes prêts à faire notre part. Solidarité? Nous le faisons dans un grand silence, nous évoluons également du point de vue de la charité “.