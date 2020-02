«Prêt à partir d’une falaise» – Les fans de Leeds United réagissent à la défaite de Nottingham Forest

Les fans de Leeds United se sont tournés vers les médias sociaux pour réagir immédiatement à leur perte à Nottingham Forest.

Les fans de Leeds United réagissent à la défaite de Nottingham Forest

«Prêt à partir d’une falaise»

Les Blancs sont tombés à une défaite 2-0 au City Ground devant les caméras de Sky Sports plus tôt dans la journée (samedi 8 février).

Sammy Ameobi a donné l’avantage aux hôtes en première mi-temps avant que Tyler Walker ne marque en deuxième mi-temps.

Le résultat laisse Leeds à une distance touchante de Fulham, Forest et Brentford.

L’équipe de Marcelo Bielsa paraissait dangereuse dans les premiers instants alors qu’Ezgjan Alioski se rapprochait le plus d’un coup dévié passant à côté du filet de Brice Samba.

Les visiteurs auraient dû égaliser avec 15 minutes à jouer lorsque Liam Cooper fut retrouvé sans marque dans la surface de réparation.

Il a forcé un arrêt de Samba avant que le gardien ne se lève du sol pour arracher la tête du défenseur de la ligne.

Mais le résultat final a été bouclé lorsque Joe Lolley a volé le ballon dans la moitié de Leeds et l’a mis au carré pour Walker pour passer devant Kiko Casilla.

Voici ce que les fans de Leeds United avaient à dire sur Twitter après un temps plein.

On dirait juste que notre saison est prête à partir d’une falaise. Quelque chose doit changer – tout donne l’impression qu’il atterrit mal et qu’il est difficile de voir le chemin du retour. #lufc

– Nick Edmondson (@nickedmo) 8 février 2020

Nous rejetons cette promotion – peu importe ce que quelqu’un dit que nous ne sortirons pas de cette ligue si nous continuons notre façon de jouer, quelque chose doit changer radicalement

– Nothing But Leeds (@NothingButLUFC) 8 février 2020

Ne dites jamais rien de négatif à leur sujet, mais aujourd’hui était lamentable. Mais un match massif maintenant mardi. #mot #alaw

– paul💙💛 (@ bikeruk111) 8 février 2020

Même selon les normes de Leeds, notre déclin a été spectaculaire. Nous pourrions chuter au 5e d’ici la fin du jeu mercredi. Notre coussin de 11 points au 3e rang s’est évaporé, et nous sommes dans la pire forme du top 6. 5 défaites en 6 et nous n’avons pas réussi à marquer dans 5 d’entre elles. Nous sommes juste brisés. Comme moi.

– LUFCDATA (@LUFCDATA) 8 février 2020

J’essaie toujours d’être positif, mais notre forme récente est très préoccupante, j’espère juste que Bielsa se rendra compte qu’il doit changer quelque chose, rafraîchir les choses parce que sinon nous nous battrons pour faire des play-offs #lufc #mot #alaw https://t.co / Ztd90LSDh0

– William Neil Summers (@ neilyboy1919) 8 février 2020

Je suis tombé sur la façon dont ils voulaient que le jeu se déroule. Manque de confiance pour influencer le jeu, besoin de revenir en arrière. À la fois sur et hors du terrain 💛💙 # mot #lufc #alaw

– marchingonintears💙💛 (@marchingonintea) 8 février 2020

C’est une mauvaise performance, comme je l’ai vu sous Bielsa, nous devons changer quelque chose ou nous serons en dehors des matches de barrage très rapidement car les équipes en dessous de nous ont un élan #lufc #mot #alaw

– William Neil Summers (@ neilyboy1919) 8 février 2020

Même l’alcool ne peut pas arranger ça. C’est Pornhub. #lufc #alaw #mot

– Harvey Lees (@lees_harvey) 8 février 2020

