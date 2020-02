“Prêt à réaliser le projet seul. Sur la confrontation avec les membres et la municipalité …”

BRINDISI. De nouvelles indications concernant différend ouvert entre l’administration municipale et Brindisi Calcio. Hier, le Président ing. Umberto Vangone, en tant qu’actionnaire et administrateur unique du SSD Brindisi FC et actionnaire à 50% de la société V&V Srls, avait déposé une demande de double comparaison.

Dans un premier temps, le numéro un biancazzurro aurait rencontré des membres et des collaborateurs pour discuter des problèmes inhérents au club, puis la municipalité de Brindisi en ce qui concerne le litige économique demandé par la même envers la société concernant la question du stade. Avec un communiqué de presse ad hoc, le patron a expliqué les raisons pour lesquelles cette nomination n’a pas eu lieu et a précisé sa position sur la question:

Le Président Ing. Umberto Vangone, en tant qu’associé et administrateur unique du SSD Brindisi FC et actionnaire à 50% de la société V&V Srls, ayant demandé aujourd’hui une discussion avec les partenaires et collaborateurs du partenariat de Brindisi en ce qui concerne les problèmes du Club et avec la municipalité de Brindisi en ce qui concerne le litige économique demandé par la même envers la Société concernant la question du stade, déclare qu’ils n’ont reçu aucune rétroaction des parties susmentionnées concernant la session en question. Le président Vangone se déclare disponible pour pouvoir fixer une nouvelle date dans les plus brefs délais avec les parties concernées. Par conséquent, si aucune confrontation ne devait se matérialiser, le président du Brindisi FC Umberto Vangone poursuivra le projet bleu-blanc pour sa propre et unique compétence. Nous remercions les fans de Curva Sud de leur intérêt pour le sort du Brindisi FC.

