“Primauté? Nous sommes ici aussi. Quelle beauté la ville a teinte en rouge et noir”

SORRENTO (NA). Du salut au combat en séries éliminatoires, avec un record lointain “seulement” de quatre longueurs, le Sorrento Calcio s’établit comme une forte réalité de groupe H de Serie D. Les trois derniers points, conquis sur le terrain difficile de Fasano, ont projeté les hommes de M. Maiuri à la deuxième place du classement.

URGENCE PASSÉE

L’entraîneur des Rossoneri, cependant, invite l’environnement à rester les pieds sur terre, aussi parce qu’au prochain tour l’Italie arrive Taranto à la recherche de la continuité: “Avec Fasano, l’équipe a bien réagi à une semaine difficile, où la grippe a gardé 11 joueurs au lit en plus du Costantino blessé. Je suis content de la victoire et de la performance, maintenant j’espère récupérer autant de joueurs que possible, nous sommes dans une phase où l’aide de chacun est essentielle “.

HUMILITÉ ET PAS DE VERTIGUE

Deuxième place et prochain défi de championnat: «Je ne pense pas qu’il y ait un risque de souffrir de vertige, nous sommes un groupe humble qui sait exactement d’où il est parti, nous avons dû nous sauver. Tout ce que nous collecterons dans les treize prochaines courses coûtera beaucoup d’argent. Taranto? Adversaire de qualité, mais il y a beaucoup d’autres équipes importantes dans notre groupe, nous allons essayer d’offrir un autre niveau de performance. – explique l’entraîneur – Dans ce championnat, vous pouvez gagner et perdre avec tout le monde, je pense à Foggia qui a à juste titre perdu contre Gravina par exemple. Je suis sûr que Taranto viendra ici pour gagner, contre Grumentum, ils ont réussi à rendre le jeu plus facile que prévu “.

RECORD? NOUS ESSAYONS

Dernier commentaire sur la primauté et un message aux fans: “Jusqu’à présent, nous avons atteint chaque résultat avec mérite, je crois aussi que nous avons perdu quelques points dans la rue. Première place? Si les autres y croient, pourquoi ne pas le faire aussi – dit Maiuri – nous sommes là et avec beaucoup d’humilité nous essayons de retirer d’autres satisfactions, nous faisons un grand voyage, mais ce groupe a une telle performance dans ses cordes. Les fans? Nous nous battons également pour eux, ils nous font toujours ressentir leur affection et leur soutien, la ville de Sorrente est également de plus en plus teintée de l’AC Milan et j’espère que beaucoup se heurteront à Tarente dimanche “.