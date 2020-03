“Priorité à la sérénité et aux garanties des joueurs. Sur l’accord de Guarino …”

POZZUOLI (NA). Le football de Campanie, comme le reste du pays, fait face à l’urgence Covid-19. L’arrêt sacro-saint n’arrête cependant pas les rumeurs dans celle de Pozzuoli, où les partisans de la Puteolana 1902 attendre de bonnes nouvelles sur l’avenir de leur équipe préférée.

GRENADE HAUT ET BAS

Après un voyage passionnant, les diables rouges ont perdu plusieurs morceaux dans la rue, avec des allées et venues de démissions et d’adieux qui ont généré de l’incertitude et clairement influencé les résultats de l’équipe sur le terrain. L’adieu de Ciaramella a été la première sonnette d’alarme, puis la démission de Casapulla et Cavaliere, qui sont revenus dans les jours suivants dans leurs rôles respectifs de président et de Desse, et enfin le divorce avec le secrétaire aux sports et l’adieu du personnel technique à l’époque. passé.

TRANSFÉRER UN BESOIN, GARANTIES POUR …

Notre rédaction, pour faire la lumière sur le futur proche de la grenade, a rencontré le Président Emanuele Casapulla, qui a également précisé à nos microphones sa position sur le communiqué de presse dans lequel la société était effectivement mise en vente au montant symbolique de 1 euro. «Il y a une dizaine de jours, j’avais révélé mes difficultés personnelles, les difficultés concernant une de mes activités et auxquelles je devais donner la priorité. – explique la grenade numéro un – À cette occasion, j’ai également précisé que j’aurais pris du recul si quelqu’un avait pu donner une continuité au projet, quelqu’un capable d’obtenir des résultats de football importants, mais tout d’abord cela donnerait de la sérénité aux joueurs concernant les remboursements de janvier et février. – Casapulla continue – Au moment où les gens se sont approchés, certains de manière informelle et d’autres plus concrètement, j’ai également nommé un avocat pour s’occuper de ceux qui manifestent vraiment un intérêt pour Puteolana. À quand remonte l’idée de céder? Plus qu’une idée, je parlerais de besoin, ma première priorité a été et est de résoudre la situation des remboursements des joueurs en leur donnant de nouvelles garanties ».

NÉGOCIATION ANORMALE, IL Y A DÉCEPTION

Parmi les différents entrepreneurs concernés, il y avait une rumeur de Guarino, qui a officialisé hier son établissement dans celui de Frattamaggiore: «Honnêtement, toute l’affaire m’a paru très étrange, j’ai été vraiment étonné de lire certaines déclarations négatives. Avec ce consortium que nous avons rencontré samedi en début d’après-midi, en raison du report des championnats, M. Gennaro De Mare a joué le rôle d’intermédiaire dans l’opération. Mardi matin, nous en avons souffert, également à la lumière des adieux du personnel technique confirmés lundi dans mes bureaux. – dit Casapulla – Tôt le matin, mardi, nous étions prêts à jeter les lignes directrices pour tout définir et nous avions entendu parler de certains détails à classer, puis de l’étrange communiqué. Pourquoi étrange? Je trouve curieux que ceux qui veulent acheter fassent certaines déclarations dans des tons négatifs, puis peu de temps après, soient approchés d’une autre réalité sportive locale, le Frattese dans ce cas. – poursuit le président – Une intervention négative, qui m’a donné l’impression de gens qui voulaient simplement faire de la publicité. Nous étions un peu amers et déçus, malheureusement à ce stade il y a des gens qui veulent juste spéculer “.

NOUVELLES COURTES MAIS …

Ne perdons pas courage le numéro un des diables rouges, qui ne lésine pas sur une flèche: «Je vais profiter de cette longue halte liée à l’urgence du Coronavirus pour parler avec des personnes qui pourraient être intéressées par Puteolana, des personnes qui peuvent continuer ce que nous avons commencé il y a un an et demi. Le moment n’aide certainement pas, pour cette raison je voudrais identifier des sujets capables de donner des garanties sur l’avenir, des entrepreneurs prêts à investir dans un club deuxième du classement et luttant pour la promotion. – explique Casapulla – Ce projet a commencé il y a environ 18 mois à partir des décombres, malheureusement à ce stade, j’ai ressenti qu’il n’y avait pas de mémoire et de gratitude dans le football, j’ai finalement compris qui était avec moi pour l’opportunisme et qui au lieu de cela pour le bien de Puteolana. Il pourrait y avoir plusieurs nouvelles la semaine prochaine. “

CLARIFICATION DES ADDICES RÉCENTS

Dernier commentaire de Casapulla sur la récente démission du staff technique et le départ du secrétaire sportif: «J’étais au courant des adieux d’Iodice et des autres staffs avant le match contre San Giorgio, puis il y a eu le report des championnats et samedi, nous nous sommes rencontrés pour tout formaliser. Lundi, l’officiel est arrivé, mais il y a encore une bonne tendance pour Iodice qui a réalisé 8 points en 5 courses. – admet Casapulla – La décision nous a en tout cas semblé juste, étant donné qu’avec les négociations en cours, nous voulions donner aux entrepreneurs intéressés la possibilité de faire toutes les évaluations techniques nécessaires. Raison derrière l’adieu? Sous la direction de Ciaramella, le personnel s’était bien comporté, mais avec la décision de vendre l’entreprise, une situation instable s’est créée et il était juste de se séparer. Secrétaire loin? Comme déjà communiqué, je crois qu’il est devenu le protagoniste d’un geste que je ne peux m’empêcher aujourd’hui de penser qu’il a été fait pour des arrière-pensées. Remplaçant le mot de passe du compte fédéral de l’entreprise, sans autorisation, je ne l’ai pas trouvé correct également parce que seul lui et un de mes collaborateurs étaient en possession des informations d’identification. Entre autres choses, à ce jour, il n’a même pas rendu les badges fédéraux pour reconnaissance et lors du dernier match, personne n’a pu se rendre sur le banc. “