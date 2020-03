Pro Vercelli, Varini: “Nous devons arrêter le football mais les intérêts prévalent”

Le directeur sportif de Pro Vercelli s’est entretenu avec les microphones de TuttoC.com Massimo Varini a parlé de l’urgence du coronavirus: “Nous nous organisons logistiquement. Nous gardons les enfants qui vivent en dehors de Vercelli ici, il y a des difficultés car par exemple le restaurant ferme à 18h et donc nous devrons organiser toutes ces choses logistiques. parti avec Novara puis Sienne sera là mais je me demande comment on va jouer et comment on peut les voir car ils ne peuvent pas entrer. On attend que la ligue nous dise des choses, comme toujours j’ai envie de dire qu’ils ne changent jamais. Le basket a décidé, pour la situation aggravée, pour fermer. Il faut avoir le sens civique comme dans tous les autres secteurs ce qui change. Arrêtons-nous jusqu’au 3 avril, le problème que le football fait bouger les intérêts et donc on ne peut pas arrêter: mais quels discours sont-ils. Nous avons besoin de courage et nous devons arrêter. Nous jouons parce que les intérêts sont plus importants que toujours, le football est hors de tout et les intérêts l’emportent. Les joueurs ne comptent plus comme Tommasi ne le fait pas été entendu, nous pensons que parce que nous nous entraînons aussi jouer mercredi. “