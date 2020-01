Problème central pour Valence

L’équipe des Celades ne comptait pas sur Garay ou Diakhaby à l’entraînement aujourd’hui.

La filiale a dû recourir à l’entraîneur de Valence lors de la dernière session préparatoire. Hugo Guillamón a rejoint l’entraînement de la première équipe en l’absence de Garay, avec malaise, et Diakhaby qui était à la naissance de son fils.

🚨 NOUVELLES À VALENCIA🚨

-Garay et Diakhaby absents à l’entraînement aujourd’hui.

-Piccini, Kangin Lee, Guedes, Manu Vallejo et Rodrigo poursuivent leur processus de récupération. pic.twitter.com/bCJFZmxcip

– Valencia CF (@ValenciaCF_GO) 15 janvier 2020

Qui continue sur la touche est Gonçalo Guedes. Le Portugais poursuit sa convalescence et à chaque fois on le voit plus lâche. Sans aller plus loin, etIl ose frapper la balle avec puissance.