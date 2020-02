BIRMINGHAM, ANGLETERRE – 16 FÉVRIER: Aston Villa manager Dean Smith avant le match de Premier League entre Aston Villa et Tottenham Hotspur à Villa Park le 16 février 2020 à Birmingham, Royaume-Uni. (Photo de Visionhaus)

Aston Villa a de nouveau subi une défaite ce week-end après que Tottenham Hotspur a marqué en temps de blessure pour l’emporter 3-2. Le résultat laisse à Dean Smith une seule victoire lors de ses cinq derniers matches de Premier League et un point en dehors des places de relégation.

Problèmes auxquels Aston Villa doit faire face pour rester en Premier League

Villa a créé d’excellentes chances dans le tiers offensif et a eu l’occasion de mettre le jeu au-delà des Spurs. Mais les erreurs de Bjorn Engels ont finalement coûté son côté. Il a infligé un penalty pour une faute sur Steven Bergwijn. Puis, à la dernière minute, Bjorn a complètement raté le ballon, permettant à Son de se détacher et de marquer le vainqueur.

L’approche de Villa est d’être positive et d’attaquer les équipes, mais des erreurs similaires sont faites chaque semaine. Si ces problèmes ne sont pas résolus, la partie East Midlands pourrait être confrontée à une rude bataille de relégation.

Occasions manquées de marquer des buts

En dépit d’être les meilleurs buteurs dans la moitié inférieure du tableau, les chances manquées de Villa leur coûtent. L’équipe de Dean Smith tente environ 13 tirs au but par match, le huitième plus haut de la Premier League. Ils ont également raté 27 grandes occasions en championnat cette saison, l’attaquant Anwar El Ghazi en manquant six.

Ces occasions manquées se feront particulièrement sentir après la défaite des Spurs et la défaite 2-1 contre Bournemouth début février. Douglas Luiz a raté six yards contre les Spurs avec un match à 1-0 qui aurait pu être décisif. Jack Grealish a également raté d’excellentes occasions de prendre la tête et l’égalisation contre Bournemouth.

Renoncer aux positions gagnantes

Villa a souvent marqué le premier but cette saison en raison de sa configuration offensive. Ils ont commencé les matchs avec brio et ont ouvert le score dans 10 de leurs 26 matchs de Premier League cette saison. Cependant, ils n’ont réussi à gagner que trois points sur quatre de ces matches.

Leur incapacité à terminer les matchs leur a fait perdre 16 points jusqu’à présent cette saison, y compris contre les Spurs, Manchester United, Liverpool et Arsenal.

Préoccupations en matière de défense

Une préoccupation majeure à Villa est leur piètre dossier de concéder des coups de pied arrêtés. Ils ont concédé un autre corner contre les Spurs dimanche lorsque Toby Alderweireld a été autorisé à tourner et à terminer dans la surface de réparation. C’était le 14e but de Villa concédé sur coup franc cette saison, le plus haut de la Premier League.

On s’inquiète également des énormes lacunes laissées lors de la défense. Villa installée avec une ligne haute et aime faire pression sur l’opposition, mais ce sur-engagement leur a coûté des points toute la saison. Ils ont encaissé les deuxièmes buts de la ligue en contre-attaques (5).

Bergwijn a remporté le penalty dimanche en se glissant facilement derrière la défense des Spurs et s’est vu facilement accorder du temps et de l’espace. De même, pour le vainqueur de Son, une longue balle a contourné la défense et a trouvé Son non marqué avec tellement de temps et d’espace pour terminer.

Un esprit plus défensif contredirait la philosophie de Villa sous Smith. Mais pour rester debout, il faut trouver un équilibre entre défense et attaque.

