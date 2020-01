Problèmes physiques et choix de Gattuso: Naples, un Européen en danger pour Meret | Primapagina

En regardant les données, un élément ressort clairement: l’alternance entre les postes, cette année, n’a pas (presque) été. L’année dernière, en effet, Ancelotti a fait tourner ses défenseurs extrêmes entre les différentes compétitions: 24 apparitions pour Ospina, 21 pour Meret et 9 pour Karnezis. En cette saison, cependant, la tendance semble inversée: l’explosion définitive de Meret avait convaincu le technicien de Reggiolo de se concentrer résolument sur l’un des plus grands talents italiens. Cela est confirmé par les nombreux appels de Coverciano, où Mancini croyait en lui dans le rôle du troisième gardien de but en Italie derrière Donnarumma et Mancini.

LE CHOIX DE GATTUSO – Aujourd’hui, cependant, la situation semble avoir changé. L’arrivée sur le banc de Gennaro Gattuso, en fait, a changé les idées et les philosophies de Naples: l’équipe, maintenant, commence l’action par le bas, impliquant à la première personne également le département défensif. La même chose s’est produite l’année dernière à Milan, lorsque Donnarumma a été contraint d’améliorer l’utilisation de ses pieds afin de pouvoir s’installer dès le début de la manœuvre, même au prix de faire des erreurs. Un Gigio s’était produit lors du voyage à Gênes (mauvais couloir et but de Defrel), et il en est de même pour Ospina samedi dernier, lors de la défaite contre la Lazio.

EUROPEEN À RISQUE – Oui, Ospina. Les problèmes persistants de la hanche de Meret ont ouvert les portes de la propriété à l’ancien Arsenal. Quelle heure ne peut plus disparaître. Hormis l’erreur de l’Olimpico, le Colombien est un gardien de but sans aucun doute plus habile avec ses pieds: une caractéristique non secondaire pour Gattuso, qui semble désormais déterminé à viser directement. Et pour Meret, la mauvaise nouvelle ne s’arrête pas là: à l’horizon, en effet, il y a le Championnat d’Europe, qui risque désormais d’être remise en cause. Gollini, pour sa part, observe et espère.