Prodl est un nouveau défenseur de l’Udinese

L ‘Udinese pêche au marché libre: les Frioulans ont engagé Sébastien PrödlDéfenseur autrichien né en 1987 de retour de 4 saisons et demie à Watford. L’annonce sur le site officiel de la Juventus.

Le communiqué de presse

«Udinese Calcio annonce qu’il a assuré la performance sportive de Sebastian Prödl.

Le défenseur autrichien a signé un contrat qui le liera au club jusqu’au 30 juin 2021.

Prödl est un défenseur avec une grande force physique, avec une excellente capacité en jeu aérien, ce qui est essentiel pour exploiter ses 194 cm de hauteur.

Né à Graz le 21 juin 1987, il a grandi dans l’équipe locale de Sturm, avec qui il a fait ses débuts lors de la saison 2006/2007, s’établissant rapidement en tant que propriétaire et récoltant 43 matches de championnat avec 4 buts.

Après une autre année en Autriche, en 2008, il rejoint l’équipe du Werder Brême dans laquelle il évoluera jusqu’en 2015, réunissant, en 7 saisons, 176 apparitions avec 13 buts à son actif. En Allemagne, il a participé à la Ligue des champions et à la Coupe UEFA, une compétition dans laquelle, en 2009, il a atteint la finale en le contestant comme partant.

Ironiquement, en tant qu’adversaire, dans cette édition, il affrontera l’Udinese éliminant, malheureusement, en quarts de finale, les matches où il était assis sur le banc.

À l’été 2015, il a été embauché par Watford, où il est resté jusqu’au 31 janvier.

En quatre saisons et demie en Angleterre, Prödl prend le terrain 85 fois, entre la Premier League et les coupes nationales, marquant à 3 reprises.

De plus, pendant toute sa carrière, il s’est consacré comme un incontournable de l’équipe nationale autrichienne, portant sa chemise 73 fois et marquant 4 buts. Il participe également à la phase finale des Championnats d’Europe 2016, un événement dans lequel il recueille 2 apparitions en tant que propriétaire.

Bienvenue Sebastian! “.