Profil du joueur: Que peut attendre Barcelone de Francisco Trincão?

Dans ce qui a été une période de transfert mouvementée en janvier, Barcelone a permis à une foule de jeunes joueurs de partir. Étant donné que Carles Perez et Abel Ruiz quitteront définitivement le Camp Nou, les fans du Barça peuvent être inquiets de savoir si perdre autant de jeunes talents pourrait se révéler préjudiciable. Heureusement, juillet verra le club combler les vides que ces jeunes stars laissent derrière eux, alors que Matheus Fernandes et Francisco Trincão rejoindront le club. Voyons d’abord Trincão et ce qu’il apportera à l’équipe du Barça.

Cet attaquant portugais s’est beaucoup déplacé pendant sa jeunesse, jouant pour des académies telles que Braga, Porto et Vianense. En juillet 2016, lors de son deuxième mandat à Braga, Trincão a obtenu une promotion au sein de l’équipe B. Ici, il a joué pendant deux saisons avant de remporter sa première sélection de l’équipe en juillet 2018. La saison 2018/19 a vu Trincão faire seulement six apparitions en Liga Nos, alors qu’il a joué sept matchs en Liga Pro pour l’équipe B.

Cette saison, Trincão a vraiment atteint son rythme, en particulier lors des derniers matchs. Jusqu’à présent, le joueur de 20 ans a participé à 12 matches de championnat, marquant trois buts et faisant deux passes décisives. Récemment, le jeune a été en forme décente, étant impliqué dans trois buts lors de ses cinq derniers matches de championnat.

Il était sur la cible ce week-end, quelques jours seulement après l’annonce de son déménagement à Barcelone, sortant du banc pour marquer le vainqueur dans une victoire 1-0 sur le Sporting.

Trincão a également disputé quatre matches en Ligue Europa, empochant un but et une passe contre le Slovan Bratislava lors du dernier match de groupe.

Surtout, Trincão a joué sur l’aile droite, tout en remplaçant occasionnellement en tant que deuxième attaquant ainsi que l’ailier gauche. À son arrivée en juillet, attendez-vous à ce que Trincão démontre des compétences de dribble suprêmes associées à de nombreuses démonstrations ainsi qu’au rythme et à la précision qui lui ont permis d’être une force meurtrière à l’avant. En tant que véritable changeur de jeu, il n’est pas étonnant que le Barça ait déboursé 31 millions d’euros pour un contrat de cinq ans pour le jeune. Découvrez ses nombreux talents dans la vidéo ci-dessous:

L’ancien patron de Braga Ricardo Sa Pinto connaît bien Trincao de travailler avec lui du côté portugais et a déclaré que le Barça avait fait une “grande signature” et qu’il avait “le talent et la personnalité pour réussir au Camp Nou” dans une récente interview. Voici ce qu’il avait d’autre à dire sur le jeune.

«Il est rapide, passe bien le ballon, a une grande conscience du terrain, il est bon un contre un et il peut fournir des buts et des passes décisives. Il est du pied gauche, mais il peut utiliser son pied droit et préfère jouer sur l’aile droite. Bien qu’il ait joué au milieu, il est plus à l’aise sur l’aile. Il est prêt à faire des sacrifices. S’il doit défendre, il défend. Il met le groupe en premier. »

Avec l’arrivée de talents tels que Fernandes et Trincão au Camp Nou, des temps passionnants nous attendent. Tant que Quique Setien a le bon plan pour eux, ces jeunes stars pourraient être des interprètes clés pour les Blaugranes dans les années à venir.