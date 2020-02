Profil du joueur: que peut attendre Barcelone de Matheus Fernandes?

Barcelone ne manque pas pour les milieux de terrain mais en a ajouté un autre au Brésilien Matheus Fernandes, 21 ans, qui arrivera cet été de Palmeiras.

Nous pourrons peut-être voir le jeune en action en Liga avant cela, car il passera la deuxième moitié de la saison en prêt au Real Valladolid.

Examinons de plus près Fernandes et voyons ce qu’il peut apporter à l’équipe du Barça.

Ce centre-milieu d’origine brésilienne a fait ses débuts dans le système de jeunesse de Botafogo. En janvier 2016, Fernandes a été promu dans la première équipe, qu’il a représentée pendant trois saisons. Dans ses 76 apparitions pour la tenue brésilienne, Fernandes a principalement joué dans un rôle de milieu de terrain traditionnel, mais il a également été utilisé comme milieu de terrain défensif et milieu de terrain droit à l’occasion.

En janvier 2019, Fernandes a rejoint son compatriote brésilien Palmeiras, où il n’a disputé que 11 matchs. Peu de temps après, les Blaugranes sont venus frapper à la porte de Palmeiras, exigeant de payer 7 millions d’euros plus 3 millions d’euros de compléments pour le jeune. Fernandes a depuis accepté de terminer le reste de la saison en prêt au Real Valladoid avant d’arriver au Camp Nou.

Mais pourquoi exactement les Blaugranes ont-ils décidé de braconner ce milieu de terrain relativement inconnu? Eh bien, pour commencer, Fernandes a un jeu de jambes incroyable. Son premier toucher impeccable, son contrôle du ballon et ses compétences en dribble font de lui un joueur fiable à avoir sur le ballon. Sans possession de balle, Fernandes a également la vitesse de sprint et le temps de réaction requis pour récupérer rapidement toute balle lâche et lancer une contre-attaque inattendue.

En dehors de ses compétences soyeuses, Fernandes est un joueur physiquement fort avec la capacité à la fois de livrer des plaqués croquants et de conserver la possession face à des défenseurs agressifs. Il a joué pour l’équipe brésilienne des moins de 17 ans et son équipe des moins de 20 ans et avec seulement 10 millions d’euros, cela pourrait être une bonne affaire.