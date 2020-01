Profil Quique Setien, entraîneur du FC Barcelone, remplacement de Valverde | Ligue d’Espagne

La tempête d’Ernesto Valverde est passée, les décisions sont venues et une fois que le FC Barcelone s’est mis au travail pour corriger ce qu’il considère comme un mauvais parcours de l’équipe.

La dernière élimination de la Supercopa d’Espagne a été la goutte qui a épuisé la patience avec Valverde et maintenant en charge est Quique Setién, ancien joueur de son natif Santander Racing, CD Logroñés et Atlético de Madrid, qui professe un football ouvertement offensif dans son Carrière d’entraîneur

L’Espagnol de 61 ans a commencé sa carrière dans le Racing, a traversé Almería et CD Logroñés, a dirigé un match pour l’équipe de Guinée équatoriale (celle du gardien Carlos Bejarano) et a été promu avec Lugo, avec lequel il a atteint la deuxième division. d’Espagne.

Son prix augmenterait avec son arrivée à Las Palmas en 2015, un club qu’il a sauvé de la baisse bien qu’il ait atteint le milieu de la saison. C’était une équipe avec un sceau de jeu de football de toucher et de possession, qui excite aujourd’hui au FC Barcelone …

Mais son toit était le Real Betis, qu’il a placé dans des positions européennes lors de sa première saison, avec des triomphes inoubliables tels que 3-5 dans le derby à Séville, accompagné d’autres grands matchs contre le Real Madrid et Barcelone lui-même. Sous son commandement, des stars actuelles telles que Fabian, de Naples, et Junior, de l’équipe «culé» ont émergé.

Il a terminé sa deuxième saison de qualification pour la Copa del Rey mais a éliminé de la Ligue Europa et s’est dégonflé en Liga et en Ligue des Champions, malgré son bon départ. Son contrat s’est terminé tôt en raison de mauvais résultats … tout comme celui d’Ernesto Valverde …

Dans la mémoire des fans, le nom de famille Setién a été enregistré, en raison de son triomphe retentissant avec le Real Betis précisément au Camp Nou, le 11 novembre 2018, par 3-4.

Quique Setién sera le nouvel entraîneur du FC Barcelone Bienvenue!

– FC Barcelone (@FCBarcelona_es) 13 janvier 2020

Le DT a gagné le pouls d’autres candidats tels que Mauricio Pochettino, dont le passé à Espanyol ne l’a pas aidé, et Javier García Pimienta, entraîneur du Barça B. Son module 4-2-3-1 habituel semble accueillir l’équipe catalane mais , plus que tout, son sceau offensif, de football luxueux et résolument offensif, semble être ce dont Messi et son peuple ont besoin.

Les versions sur commande et non contrat à long terme, pensant que Xavi pourrait arriver en juin, ont été déformées avec un contrat jusqu’en 20222 pour Setién. Pourtant, il y aura du temps pour y faire face. Pour l’instant, la mission consiste à redresser un navire brisé, ce qui nécessite des réparations urgentes.