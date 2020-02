Programmation de Man United contre Chelsea: Greenwood commence

Il est peu probable que Odion Ighalo entame son premier match pour Manchester United à Stamford Bridge demain.

N’ayant pas beaucoup formé avec l’équipe en raison de sa quarantaine de coronavirus, Ighalo sera probablement retiré du banc pendant 20 minutes à une demi-heure, selon l’état du match.

En termes de formation, le manager Ole Gunnar Solskjaer opte souvent pour 3 à l’arrière dans des matchs difficiles comme celui-ci, mais nous pensons qu’étant donné les joueurs disponibles et la nécessité de faire du terrain à Chelsea dans la lutte pour les places en Ligue des champions, il optez pour un 4-2-3-1 plus agressif et familier.

Solskjaer ira probablement pour l’expérience de Luke Shaw à l’arrière gauche plutôt que le favori des fans Brandon Williams et Nemanja Matic reviendra dans le rôle de milieu de terrain.

Cela laisse à Solskjaer le dilemme de savoir qui jouer sur l’aile droite. Sa foi en Andreas Pereira pourrait encore une fois faire pencher la balance en faveur du Brésilien, mais nous pensons que Mason Greenwood connaîtra un départ rare alors que le manager jette le gant au côté de Frank Lampard.

Voici donc notre programmation prévue:

