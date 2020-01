Ligue d’Espagne



Progrès dans la récupération: une bonne nouvelle au Real Madrid





Alfredo Yacelga





23 janvier 2020 à 10 h 08

Eden Hazard s’était déjà entraîné avec le ballon tandis que Marco Asensio travaillait sur l’herbe.

Après la victoire contre les Unionistas de Salamanque dans la Copa del Rey, ce jeudi le Real Madrid s’est entraîné dans sa ville sportive et a commencé à préparer le prochain match de Ligue de dimanche contre Valladolid, correspondant à la 21e journée de LaLiga. La bonne nouvelle pour le club blanc est que deux de ses blessés progressent très bien dans leur processus de récupération.

Marco Asensio et Eden Hazard poursuivent leurs processus de récupération et sont sur la bonne voie, notamment le Belge. Les deux ont couru sur l’herbe et le Belge a également fait des exercices avec le ballon donc il serait très proche de revenir à l’appel de l’entraîneur Zinedine Zidane. Selon les médias locaux, l’objectif est de réapparaître dans le match contre l’Atlético de Madrid, le 1er février à Santiago Bernabéu.

La blessure de Hazard s’est produite le 26 novembre lors du match des champions contre le Paris Saint-Germain: c’est une microfissure externe incomplète à la jambe droite, qui lui a laissé des matches importants pour le Real Madrid comme le classique contre Barcelone et les deux affrontements de la Super Coupe d’Espagne.