Projection du onze de départ de l’AC Milan la saison prochaine

L’AC Milan occupait la septième place du tableau de Serie A lorsque la saison a vu son report. Que la saison revienne ou non, Milan ne devrait pas faire de Ligue des champions. Ils ont 12 points de retard sur la quatrième place, et bien qu’ils se soient améliorés au cours de la seconde moitié de la saison, ils n’ont tout simplement pas été assez performants. Sans Europe, ou meilleure Europa League, sur les cartes, voici une projection des onze de départ de Milan la saison prochaine.

Le potentiel de l’AC Milan à partir de la onze saison prochaine

La défense

Ne soyez pas surpris si Gianluigi Donnarumma part. Il a été fidèle au club, mais sa qualité est celle d’un joueur de Ligue des champions. En outre, avec la prochaine compétition européenne et la Coupe du monde, Donnarumma doit consolider sa place de gardien de but de départ de l’Italie. Cela dit, Alessio Cragno pourrait très bien être le gardien de but de Milan. Il n’a que 25 ans et a bien performé pour Cagliari. Milan peut le sécuriser avec moins de la moitié du prix de transfert de Donnarumma, et il est prêt à commencer immédiatement.

Alessio Romagnoli sera le défenseur central principal. Le jeune capitaine n’a pas montré d’intérêt à partir et semble déterminé à améliorer Milan. Il est l’aliment de base de la défense du onze de départ de Milan. Son partenaire à l’arrière est de l’académie, Matteo Gabbia. Le jeune a fait ses débuts professionnels avant le report de la saison.

L’arrière gauche appartient à Theo Hernandez. Il est sans doute le joueur de la saison de Milan cette année. Son allumage et ses efforts d’attaque le rendent dangereux. Il doit cependant s’améliorer défensivement. Davide Calabria et Andrea Conti ont déçu à l’arrière droit. Attendez-vous à ce que Milan pousse Emerson de Souza, propriété de Barcelone, dans un accord de prêt. Bien que lié au Real Betis jusqu’en 2021, Barcelone peut résilier l’accord et prêter Emerson à un plus grand club. Il a trois buts et cinq passes cette saison.

Milieu

Sandro Tonali conservera la ligne médiane. Bien qu’il ne soit pas actuellement un Rossonero, Milan devrait pousser pour capturer la starlette italienne. Il a tous les atouts du prochain grand milieu de terrain italien, et si Milan veut vraiment s’améliorer, Tonali est la cible parfaite. Il n’a pas encore besoin de football en Ligue des champions, mais il placerait Milan sur la voie de cet objectif.

Ismaël Bennacer va également être partant. Bien au-delà du meilleur milieu de terrain de Milan cette saison, l’Algérien est dans les plans à long terme du club. Comme Romagnoli, il est un incontournable du onze de départ de Milan. Il peut ne pas marquer beaucoup de buts et fournir de nombreuses passes décisives, mais le joueur de 22 ans fait tout ce qu’il faut pour réussir.

Vous dépensez déjà beaucoup pour Tonali, attendez-vous à ce que Franck Kessie conserve sa position dans le onze de départ de Milan. Avec Tonali et Bennacer à bord, l’Ivoirien sera plus libre de faire ce qu’il fait de mieux dans le football avec un moteur sans fin. S’il atténue sa tendance à gaspiller ses biens avec des tirs à longue portée, Kessie peut toujours devenir un milieu de terrain de classe.

Hakan Çalhanoğlu semble également être cimenté dans le onze de départ de Milan. Bien que manifestement talentueux, le milieu offensif a eu sa juste part, à défaut d’un meilleur terme, de performances horribles. Avec plus d’aide devant et derrière lui, cependant, Çalhanoğlu pourrait enfin s’épanouir.

Attaque

Ante Rebić est arrivé à Milan l’été dernier avec beaucoup de fanfare, mais est à peine apparu dans la première moitié de la saison. Une fois qu’il en a eu l’occasion, il a brillé avec six buts après janvier. Rebić est une race intéressante de footballeur, il peut brûler les défenseurs avec son rythme mais peut également dominer les autres avec sa force. L’international croate peut offrir tellement, et son mouvement de prêt doit être rendu permanent.

Pour résoudre les problèmes de Milan, le club doit poursuivre Mauro Icardi. L’Argentin connaît tranquillement une saison réussie au Paris Saint-Germain, mais peut-être pas dans l’avenir du club. Son avenir n’est pas non plus à l’Inter Milan, alors Milan serait sage de le prendre.

Icardi a parfois du mal avec des problèmes hors-champ, mais parfois le talent l’emporte sur cela. L’attaquant connaît très bien la Serie A et ferait instantanément de Milan une force offensive.

