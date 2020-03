PROJET DE DÉCRET CHOC GOUVERNEMENTAL: LOMBARDIE FERMÉE ET 14 PROVINCES! Mais les jeux se jouent | Primapagina

L’entrée et la sortie en Lombardie et dans certaines provinces de Vénétie, Émilie-Romagne et Piémont ne seront autorisées que pour des raisons “sérieuses et indifférentes”, pour le travail ou la famille. Le projet de décret prévoit qu’il sera publié dans les prochaines heures par le gouvernement «arrêter l’infection par le coronavirus». Selon le projet de décret, les restrictions devraient rester en vigueur au moins jusqu’au 3 avril et les provinces concernées sont: Parme, Plaisance, Rimini, Reggio-Emilia, Modène, Pesaro et Urbino, Venise, Padoue, Trévise, Alessandria, Novara, Vercelli , Verbanio-Cusio-Ossola et Asti.

Une “zone de sécurité” est établie dans le projet de mesure, où des limitations très strictes sont prévues. Notamment: fermeture des écoles de tous niveaux, suspension des activités de ski et événements publics. Les musées, les gymnases, les piscines, les théâtres, les arrêts aux compétitions publiques à l’exception du personnel de santé sont également fermés. Les bars et restaurants peuvent rester ouverts, mais ils devront respecter l’obligation de distance d’un mètre sinon l’activité sera suspendue. Les activités commerciales doivent respecter la distance d’un mètre pour les clients sinon la sanction sera déclenchée. S’ils échouent pour des raisons structurelles, ils devront fermer. Interdiction d’accès aux premiers soins et aux soins palliatifs. Les réunions d’affaires doivent être reportées et le travail intelligent doit être privilégié. Le projet de décret contient également une invitation à limiter la mobilité interne aux “zones de sécurité”.

LA SÉRIE A – Les événements sportifs et compétitions de toutes sortes et disciplines sont suspendus, dans des lieux publics ou privés, mais la tenue d’événements et de compétitions, ainsi que des séances d’entraînement pour les athlètes de compétition, est autorisée à l’intérieur des installations sportives utilisées à huis clos.. Donc le déroulement du championnat de football de Serie A se confirme dans les termes décidés ces derniers jours. Les activités sportives et physiques de base en général, pratiquées à l’extérieur ne sont autorisées qu’à condition qu’il soit possible de permettre le respect de la distance interpersonnelle. La Lombardie et 11 provinces ont fermé, mais nous nous dirigeons vers le déroulement régulier des matchs de Serie A prévus pour demain.