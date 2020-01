Promo Campania, mises à jour en direct du 17e jour

Promotion Campanie, sur le terrain ce week-end pour la dix-septième journée du championnat, pour la Groupe A, B, C et ré.

Voici les résultats et les mises à jour en direct du Groupes A, B, C et ré:

Promotion Campanie – Groupe A, 17e jour

Samedi 11 janvier

14 h 30 – EN DIRECT

Vitulazio-Aquile Rosanero 0-0

Villa Literno-Boys Caivanese 0-0

Virtus Goti-Acerrana 0-0

Campanie Felix-Neapolis 0-0

Cellole-Puglianello 0-0

Teano-Real Agro Aversa 0-0

Montesarchio-Maddalonese 0-0

Dimanche 12 janvier

14 h 30

San Martino-Madrigal Casalnuovo

Promotion Campanie – Groupe B, 17e jour

Samedi 11 janvier

14 h 30 – EN DIRECT

Lacco Ameno-Sant’Antonio Abate 0-0

San Giuseppe-Puteolana 1909 0-0

Oratorio Don Guanella-San Sebastiano 0-0

Dimanche 12 janvier

11h00

Rione Terra-Procida

Quartograd-Plajanum

Herculanum-Virtus Octavian

11h30

Plaine-Santa Maria la Carità

14 h 30

Promotion Ischia-Sant’Agnello

Promotion Campanie – Groupe C, 17e jour

Samedi 11 janvier

14 h 30 – EN DIRECT

L.M.M. Montemiletto-Viribus Somma 0-0

Force et courage-Gesualdo 0-0

F.C. Avellino-Marzano 0-0

Club Ponte-Solofra 0-0

Dimanche 12 janvier

11h00

Saviano-Montoro

14 h 30

Bisaccese-Cimitile

Manocalzati-Carotenuto

Baiano-San Vitaliano

Promotion Campanie – Groupe D, 17e jour

Samedi 11 janvier

14 h 30 – EN DIRECT

Salernum Baronissi-Giffoni Six Casali 0-0

Couverture du Centre historique Salerno Honveed 0-0

Giffonese-Sarnese 0-0

Sporting Pontecagnano-Rocchese 0-0

Daredevil San Mango-San Vito Positano 0-0

Sanseverinese-Virtus Cilento 0-0

Dimanche 12 janvier

11h00

Pour San Marzano-Audax Herajon

14 h 30

Calpazio-Real Palomonte

