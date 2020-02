Promotion Campania, un appel rejeté et un autre reporté: les détails

en Promotion Campanie, rien de factuel concernant la plainte déposée par leF.C. Avellino vers le Baiano, tandis que le verdict relatif à la plainte déposée par le Madrigal Casalnuovo à l’occasion du match avec le Real Agro Aversa, en raison de l’absence du second assistant lors du dépôt.

Voici les détails dans la note officielle du CR Campania:

COURSE DU CLUB DE FOOTBALL 15/2/2020 AVELLINO – BAIANO

Le juge suppléant Avocat sportif Marco Cardito, après avoir lu la pré-annonce et la plainte proposée rituellement par le club Football Club Avellino avec laquelle le même a critiqué le manquement du club Baiano à l’obligation d’employer de jeunes joueurs pendant le match en question. En particulier, le plaignant a rappelé les dispositions de la C.U. n.1 du 3/7/2019 de ce C.R. Campanie F.I.G.C. – LND, où il prévoit que “les entreprises participant au Championnat régional de promotion sont obligées d’utiliser au moins 1 footballeur né à partir du 1/1/2000 dès le début, et pour la durée de chaque match de l’activité officielle indiquée ci-dessus” et au moins 2 joueurs nés à partir du 1/1/2001 également en cas de substitutions successives d’un ou plusieurs participants “; à la lumière de ce qui précède, le plaignant a déduit que pendant le match le club Baiano remplacerait un footballeur né en 2002 (M. De Gennaro Francesco né le 25/8/2002) par un footballeur né en 1978 (M. Ferrante Antonio né le 9). / 2/1978), violant ainsi la disposition susmentionnée concernant l’obligation d’utiliser, pendant toute la durée du match, des matchs promotionnels pour les jeunes joueurs;

Le plaignant Baiano a déposé une demande reconventionnelle, déclarant que le nombre de jeunes joueurs n’avait pas diminué du tout, considérant qu’avant la substitution qui constituait un motif de plainte, le club avait remplacé un joueur né en 1980 (n.11 Sgambati Enzo 22 / 9/1980) avec un footballeur né en 2002 (M. Napolitano Felice Pio 8/7/2002), mais incorrectement indiqué dans la liste avec la date de naissance 19/4/1998;

Après avoir effectué les investigations appropriées, ayant également pris connaissance de la documentation produite par le club Baiano (imprimé des joueurs de football et carte d’identité du joueur), il convient de noter que, en fait, le footballeur M. Napolitano Felice Pio est né le 8/7/2002 et non, comme indiqué par erreur dans la note, le 19/4/1998; par conséquent, le règlement susmentionné concernant l’utilisation et le maintien d’un nombre minimum de joueurs dans le championnat promotionnel a été respecté; suit le non-fondement de la plainte;

PQM a reconnu la communication rituelle aux Compagnies de cette décision, conformément à l’article 67 CGS, de dissoudre la réserve visée dans le C.U. n.74 du 20/2/2020 pag. 1431, décide de rejeter la plainte proposée et, par conséquent, d’approuver le score acquis sur le terrain 0/0, de confirmer les mesures disciplinaires adoptées et publiées sur le site concerné CU, inflige une amende de 100,00 € à la société Baiano pour la compilation incorrecte de la liste des courses (ce qui a conduit la société Football Club Avellino à déposer une plainte); ordonne le retour des frais d’accès à la justice sportive.

COURSE DU 15/2/2020 REAL AGRO AVERSA – MADRIGAL CASALNUOVO

Le juge suppléant avocat du sport Raffaele Barone, ayant lu la plainte proposée rituellement par la société Madrigal Casalnuovo, reconnaissant qu’il n’y a aucune possibilité de mener l’enquête préliminaire (et donc de vérifier avec certitude les faits censurés par la société plaignante), en attendant la convocation de cette dernière bureau le 27/2/2020 seulement le Directeur de Course et l’assistant n. 1; a également noté que l’audition de l’adjoint no. 2 est déterminant pour la décision sur le fond;

Le juge des sports suppléant PQM ordonne le report de cette décision le 03/03/2020, suspendant toute décision sur le point. Ceci est valable comme communication aux deux sociétés conformément à l’art. 67 CGS.