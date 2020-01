Pronostics de Ligue 1: Ludovic Ajorque tient le premier rôle alors que Strasbourg bat Monaco

L’attaquant français de Strasbourg Ludovic Ajorque célèbre après avoir marqué lors du match de football français L1 entre l’AS Monaco vs Racing Club Strasbourg Alsace au “Stade Louis II” de Monaco, le 25 janvier 2020. (Photo de VALERY HACHE / .) (Photo de VALERY HACHE / . via .)

Un autre tour palpitant de matches de Ligue 1 a pris fin, avec de nombreux points de discussion et des actions passionnantes. Le Paris Saint Germain a porté son avance au sommet à dix points après sa victoire et Marseille a fait match nul. Bordeaux a complété le doublé sur Nantes dans le Derby Atlantique. Il y a également eu des victoires cruciales pour Montpellier, Strasbourg, Metz, Brest, Saint Etienne et Lyon.

Prédictions de Ligue 1

Ludovic Ajorque l’étoile alors que Strasbourg bat Monaco

Strasbourg a remporté une quatrième victoire en cinq en battant confortablement Monaco au stade de la Principauté. Ludovic Ajorque a été la star alors que l’excellente forme de ligue de Strasbourg se poursuit.

L’attaquant a ouvert le score en s’accrochant au centre de Kevin Zohi. Il était une menace pour Monaco pendant tout le match et certainement, sa performance était excellente tout au long. Son but compte huit buts en championnat cette saison. L’attaquant a marqué huit buts en 18 matches de championnat pour Strasbourg.

Les difficultés de Monaco se poursuivent avec le nouveau manager Roberto Moreno sans victoire lors de ses trois premiers matches de championnat. Son côté a été déchiré toute la nuit par un côté strasbourgeois dynamique. La pression augmente déjà sur lui après quelques semaines seulement.

Strasbourg connaît son meilleur parcours de la saison avec une septième victoire en onze matches de championnat. Ils montent à la 8e place et sont très en course pour le football européen. Monaco chute à la treizième place après une série de victoires en cinq matchs.

Metz remporte la Ligue dos à dos grâce à l’homme star Habib Diallo

Le formidable début de Metz pour 2020 s’est poursuivi alors qu’ils ont remporté une victoire à l’extérieur inestimable à Reims. Leur homme vedette Habib Diallo a marqué le seul but alors que Metz a remporté des victoires consécutives pour la première fois cette saison.

Dans une lutte serrée entre deux équipes largement défensives, Metz a trouvé la percée cruciale. Leur attaquant vedette est rentré après seulement trois minutes. Il s’est accroché à l’excellent centre de Fabio Centonze. C’était son onzième but de la saison alors qu’il continue de mener la charge de survie de Metz. Metz est désormais quatre invaincus et met lentement un bon point ensemble.

Un résultat décevant pour Reims qui ne peut marquer de buts. Leur parcours sans victoire s’étend sur quatre matchs. Ils doivent trouver un buteur cohérent avec seulement Boulaye Dia et le Remi Oudin disparu marquant plus de deux buts en championnat.

Metz grimpe à la 16e place et plus important encore, tire cinq points hors de la zone de relégation. Reims tombe dans la moitié inférieure à la suite de cette défaite.

Prédictions de Ligue 1: Comment avons-nous fait?

Nice 1-1 Rennes – Nice 1-1 Rennes

Brest 2-0 Amiens – Brest 2-1 Amiens

Marseille 1-0 Angers – Marseille 0-0 Angers

Monaco 2-1 Strasbourg – Monaco 1-3 Strasbourg

Montpellier 1-0 Dijon – Montpellier 2-1 Dijon

Reims 0-0 Metz – Reims 0-1 Metz

Saint Etienne 2-1 Nimes – Saint Etienne 2-1 Nîmes

Lille 1-3 Paris Saint Germain – Lille 0-2 Paris Saint Germain

Lyon 2-0 Toulouse – Lyon 3-0 Toulouse

Nantes 1-0 Bordeaux – Nantes 0-1 Bordeaux

Suivant

La manche 22 débutera le vendredi 31 janvier 2020. Tous les matchs débuteront le samedi 1er février à 19h00 sauf indication contraire.

Rennes vs Nantes – Vendredi 31 janvier, 19h45

Amiens vs Toulouse

Angers vs Reims

Dijon vs Brest

Nimes vs Monaco

Paris Saint Germain vs Montpellier – samedi 1er février, 16h30

Strasbourg vs Lille

Bordeaux vs Marseille – dimanche 2 février, 20h00

Metz vs Saint Etienne – Dimanche 2 février, 16h00

Nice vs Lyon – dimanche 2 février, 14h00

Photo principale