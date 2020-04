“Proposition? Ceux qui critiquent étudient le règlement, mais c’est la réforme qui fait peur”

Florence. La proposition de la Lega Pro concernant la gestion des promotions et rétrocessions en cette période d’urgence a rapidement circulé. La réplique de la Serie B et du LND est sèche, puis le soir le numéro un de la Serie C, Francesco Ghirelli, clarifie le problème.

ARRABBIATO MAIS …

“Je suis très en colère contre ceux qui ont diffusé la lettre publiquement. Les présidents l’ont fait pour préparer l’assemblée. Pourquoi ce scientifique l’a-t-il fait? Il a obtenu qu’une proposition à soumettre à l’assemblée fasse l’objet d’un débat extérieur et de pressions sur les présidents. Et maintenant, je lis aussi sur la Ligue. Nous sommes calmes, aiguille et fil, car alors ils devront chacun dire, au Conseil fédéral, ce qu’ils veulent faire. Nous sommes tous calmes, la proposition sera soumise au conseil fédéral qui est le dominus. La fermeture doit être décidée par le Conseil fédéral, en tenant certainement compte de la résolution, le cas échéant, de l’Assemblée Lega Pro.

PROPOSITION INTERNE, MAIS POSITIONS …

Mais comment argumenter sans proposition? Pour cette raison, la proposition devait rester au sein de la Ligue précisément pour la rectitude institutionnelle et, éviter les positions dénuées de sens de la part d’une composante qui ferait mieux d’étudier la réglementation fédérale. En ce qui concerne les hypothèses individuelles, je ne m’exprime pas à la réunion pour être correct. Je ne veux pas rappeler le passé à quiconque parle d’esprit d’équipe, afin de ne pas soulever la polémique et par amour de la patrie.

RÉFORME NÉCESSAIRE

Cette confusion essaie de nous faire oublier le deuxième point de la rencontre. Pour être crédible en tant que Serie C, nous devons savoir que le damné virus n’a fait qu’accélérer et dramatiser la situation déjà compliquée et que nous devons donc procéder à un changement. On ne parle pas d’ajustements, on fixe le thème du Plan Stratégique de la série C. Je dis les mots clés: discontinuité pour recommencer de façon structurée, pour réformer et réinventer. Nous devons avoir le courage d’abandonner la voie de l’échec de ces dernières années. C’est cette vraie réforme qui fait peur».