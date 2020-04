“Proposition de Lega A? Un mauvais chiffre pour tout le monde, il est clair que non …”

ROME. La controverse liée à réductions de salaire pour les joueurs de Serie A, ces derniers jours, la Ligue est parvenue à un accord avec les vingt clubs mais l’AIC s’est immédiatement exprimée sur la question, la jugeant offensante lors de son accord lors de la réunion extraordinaire.

TIR OUI, MAIS LOIN LES PIÈCES

Le vice-président des Assocalciatori, Umberto Calcagno, est intervenu à cet égard en confirmant la position générale du syndicat qui représente: “Franchement si ce qui a été décidé en assemblée est un accord entre les différents présidents, et que les joueurs individuellement devront alors négocier sur ces bases, je trouve inutile le face à face avec la Ligue. . Ce qu’ils appellent une proposition n’est en fait pas, la seule étape juridiquement pertinente est celle où la négociation est donnée aux individus. – précise Calcagno – Des indications arrivent du sommet du football mondial et européen pour la reprise du championnat, mais je le vois plutôt comme un forçage médiatique. La Ligue veut probablement mettre les joueurs sous un mauvais jour et il n’y a pas vraiment de volonté de payer, mais en général, je tiens à souligner que nous faisons tous mauvaise impression en transmettant certains messages “.

RESPONSABILITÉ NON SEULEMENT POUR LES JOUEURS

Sacrifices, donc, par tous, mais par la Ligue aucune initiative sur le fonds en faveur des catégories mineures: «Nous n’avons pas l’intention de créer des désaccords, mais nous fonctionnons dans un système privé dans lequel les négociations ont toujours été et seront toujours. Les joueurs étaient prêts dès le départ à faire leur part, mais ils ne doivent pas être les seuls à faire des sacrifices, la Ligue de Serie A par exemple n’a jamais montré un réel intérêt dans l’hypothèse de créer un fonds pour soutenir de nombreux enfants qui vivent du sport, qui sont en difficulté aujourd’hui et envers qui nous avons une grande responsabilité ».