Propriété 30 avec honneurs. Entre buts records, Scarpa d’Oro et le rêve du Scudetto

un Ciro Immobile à partir de 30 et éloge. La Gazzetta dello Sport fête donc le trentième anniversaire de l’attaquant de la Lazio. Trente ans, cependant, n’est pas seulement le seuil d’années que le joueur dépassera aujourd’hui. Ce nombre est également un nouveau plafond que son score de golfeur est proche de franchir pour la première fois. Dans le championnat, il est passé à 29 avec la Lazio dans le championnat 2017-18, quand il a partagé le titre de meilleur buteur avec Icardi. Le trône du but était tout à lui en A avec Torino en 2014 (22 buts). Premier parmi les golfeurs également en B, avec Pescara en 2012.

Chaussure d’or – Il recherche désormais le meilleur buteur de Serie A, mais vise surtout le record de Gonzalo Higuain qui a signé 36 buts avec Napoli en 2015-16. Dans le but de s’imposer également au sprint du Soulier d’Or: il est désormais en tête de 52 points, avec six longueurs sur Lewandowski (Bayern Munich). Mais si vous considérez que son butin saisonnier global a déjà dépassé la barrière des trente buts: en fait, les deux buts en Ligue Europa et un en Coupe d’Italie doivent être comptés, mais aussi les trois signés en équipe nationale dans la renaissance bleue avec Mancini.