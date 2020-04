“Protégez ceux qui vivent du football, mais il existe de nombreuses règles difficiles à coordonner”

ROME. Demain, la nouvelle Assemblée de la Ligue de Serie A, les dirigeants du meilleur championnat national de football tenteront de trouver un projet d’accord sur les réductions de salaires et sur la manière de reprendre l’entraînement et les défis du championnat. En plus du football professionnel, il va protégé l’énorme tranche composée de joueurs Lega Pro et le vaste monde des amateurs.

PROTÉGER LES FOYERS DE SOCCER

la vice-président de l’AIC, Umberto Calcagno, est intervenu sur le sujet, précisant: “Aujourd’hui, nous devons sauvegarder l’aspect sportif du championnat, si l’épidémie nous donne évidemment la chance. Les tournois ont été joués pour 2/3, il y a de nombreuses règles pour s’en sortir mais personne ne peut profiter de la gravité de la situation, tout le monde a besoin de bon sens. FIFA? Cela peut être utile, surtout si vous allez au-delà du 30 juin. – Calcagno précise – En tant qu’AIC, l’idée est de protéger toutes les personnes qui vivent du football, aussi bien les professionnels que ceux qui perçoivent des salaires inférieurs, la demande de création d’un fonds d’épargne football va précisément dans ce sens. Il serait souhaitable qu’une partie des coupes dans les salaires des collègues les plus chanceux soit reversée à ce fonds, les joueurs de Serie A trouvent cela juste. ”