“Protocole FIGC impraticable dans Lega Pro”

Lors de la conférence téléphonique entre la direction Lega Pro et les médecins de 60 clubs de Série C, ce dernier a souligné les questions cruciales de l’application du Protocole anti-Covid FIGC dans la troisième division nationale.

Même les docteurs de C attestent donc des difficultés objectives de reprise du championnat Lega Pro, et cela en dit long sur le football amateur, qui ne voit objectivement pas comment il peut reprendre.

Voici la note du Lega Pro:

Le protocole sanitaire élaboré par le comité médico-scientifique de la FIGC est difficile à appliquer pour les clubs de Serie C et laisse encore trop de questions ouvertes. C’est ce qui ressort de la rencontre d’hier par visioconférence entre les dirigeants de Lega Pro, le représentant des médecins de Serie C Francesco Braconaro, et l’avocat de PwC Tls Gianluigi Baroni, avec les 60 médecins sociaux des clubs de la Ligue Pro.

Le protocole médico-sanitaire a été évalué par les médecins sociaux de la série C au regard de différents paramètres: la faisabilité technico-scientifique, juridique et économique ainsi que la faisabilité d’application selon le territoire de référence.

Par rapport au premier paramètre, les médecins ont souligné la difficulté d’accéder à un grand nombre d’écouvillons, qui ne sont actuellement pas disponibles même pour les citoyens. De plus, les médecins servent sur le territoire et, surtout dans les zones les plus touchées par le coronavirus, il serait très risqué de contacter à la fois les acteurs et leurs patients. Vous risqueriez de propager le virus.

Le protocole ouvre également une série de questions relatives aux diverses responsabilités civiles et pénales qui peuvent survenir en cas de contagion. Outre les membres, de nombreuses autres personnalités participent à la reprise du championnat et il n’est pas concevable que les médecins prennent la responsabilité de chacun. Enfin, pour être mis en œuvre d’un point de vue organisationnel et managérial, le protocole nécessite des moyens économiques qui doivent être quantifiés.

La réunion a également été l’occasion de ramener l’attention voulue à la figure du médecin social dans le système du football. “Je voudrais remercier les médecins sociaux de la Lega Pro pour avoir sollicité cette réunion, et pour la contribution fondamentale qu’ils ont apportée à la table, ainsi que pour le travail extraordinaire qu’ils font à l’avant-garde du territoire”, a déclaré Francesco Ghirelli, président de Laga Pro “Je porterai les observations partagées à l’attention de la FIGC, qui a travaillé dur et positivement sur le protocole de santé, et je serai porte-parole de la figure du médecin social qui sera reconnue comme centrale dans le football.” Il est une figure fondamentale et doit donc être encadré. “