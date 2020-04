Protocole FIGC, voici les indications pour les équipes et les arbitres de la commission médicale

ROME. Ce matin, la Gazzetta dello Sport a exploité ses contacts au sein de la FIGC et de la Lega Serie A, dévoilant l’aperçu absolu de la protocole de santé que les clubs et tous les joueurs de football devront suivre littéralement pour revenir sur le terrain entre l’entraînement et les matchs.

LE “GOSPEL” POUR COMMENCER DE NOUVEAU

La première partie du maxi document, 47 pages au total, couvre exclusivement la partie médicale de la mesure. Le second bloc, en revanche, définit en détail les comportements à observer à l’intérieur des centres sportifs blindés et lors des entraînements.

GOUVERNEMENT OK D’ABORD

Dans le document, la Commission médicale explique qu’à ce stade spécifique de la pandémie, il n’est pas possible d’éliminer le risque de contagion, compte tenu également du fait qu’il n’existe pas de système préventif certifié et efficace comme un vaccin. Les règles énoncées dans le document, entre autres, peuvent être mises à jour en fonction de l’évolution des études sur les coronavirus par la communauté scientifique. Il a également été précisé que les indications faisant référence aux “acteurs” du football n’autorisent pas la reprise de l’entraînement, en effet le gouvernement donnera le feu vert ou non.

PROTOCOLE, PARTIE SANTÉ

En ce qui concerne les indications médicales, les certifications classiques d’aptitude à la compétition doivent d’abord être effectuées, puis le protocole prévoit des examens sanguins et cardiologiques plus approfondis, notamment en relation avec une étude de cardiologues ayant rencontré des complications cardiaques sur des sujets contractés. Covid-19 (un document en anglais sur cette question est joint au protocole). Voici les points clés du protocole de santé:

Jour de tournage fixé par les autorités gouvernementales Lieu de tournage: centres sportifs, hôtels, terrains d’entraînement, gymnases, cliniques, salles à manger, entrepôts, salles de réunion, salles et tous les environnements où il peut y avoir des rassemblements Identification et convocation du groupe d’équipe 3-4 jours avant la reprise, entre autres, il est précisé que les procédures de filtrage doivent être effectuées en évitant tout rassemblement éventuel lors de la convocation.

EPI OBLIGATOIRE

Les clubs sportifs devront donc assurer le nettoyage quotidien et l’assainissement périodique de tous les environnements, postes de travail, espaces de loisirs partagés et assurer la ventilation des locaux selon la circulaire no. 5443/22 février 2020 du ministère de la Santé. En ce qui concerne les EPI, il sera nécessaire de prévoir les dispositifs de protection appropriés (masques FFP2 avec ou sans valve, gants, lunettes, etc.) pour le personnel de santé affecté à l’évaluation préliminaire et à la surveillance clinique du groupe d’équipe. À cet égard, le document indique que les masques chirurgicaux empêchent le porteur de propager le virus dans l’air, mais ne protègent pas contre la contagion, tandis que le FFP2 filtre jusqu’à 90-92% et protège également contre le calcium, tout comme les filtres FFP3 jusqu’à 95-98%.

SCÉNARIOS ET COMMANDES

Définition du groupe d’équipe, avec différents scénarios potentiels en cas de contagion. Premier groupe composé de joueurs et de personnel technique actifs sur le terrain, avec une maladie à part entière et une implication respiratoire; puis deuxième groupe de joueurs et de personnel technique actifs sur le terrain avec une maladie légère; enfin troisième groupe avec joueurs et staff technique actifs sur le terrain mais avec un historique négatif. Le dépistage initial sera donc réalisé 72 à 96 heures avant le jour X pour récupération par l’ensemble du groupe. Les étapes définies comme ci-dessous:

Historique précis avec traçage des contacts avec des sujets ayant contracté le virus, déplacements, évaluation des symptômes non spécifiques Visite clinique et mesure de la température corporelle Ecouvillonnage RT-PCR rapide, puis répété une deuxième fois après 24 heures mais pas nécessaire chez les sujets déclarés guéris. Tests sérologiques fiables indiqués par le CTS.

COMPLICATIONS ET ÉTUDES

Le protocole explique ensuite ce que l’on entend par guérison clinique et définit le concept d’élimination du virus, établissant que pour le sujet asymptomatique, il convient de répéter le test au plus tôt 14 jours et que la disparition est actuellement considérée comme certifiée après deux tests moléculaires effectués à distance de 24 heures et les deux avec des résultats négatifs. Les tests moléculaires pour les cas d’infection par le SRAS-COV-2 doivent être effectués dans les laboratoires régionaux de référence ou dans des laboratoires supplémentaires identifiés par la région selon les méthodes convenues avec le laboratoire national de référence de l’ISS. Après avoir effectué les tests ci-dessus, le protocole définit d’autres tests à effectuer pour établir un tableau clinique complet. Une circulaire datée du 30 mars 2020 du Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons à New York a également été incluse, qui établit comment dans 25% des cas critiques il existe des preuves de dommages myocardiques ou de myocardite franche.

GESTION DU GROUPE

La gestion du groupe doit être effectuée dans une retraite permanente afin d’effectuer un contrôle fermé. Le médecin social doit constamment évaluer le tableau clinique du groupe, le contrôle de la température (oxymètre) et d’autres symptômes. Dans la deuxième partie du protocole, vous trouverez toutes les notes du document de base, avec les définitions du lieu de formation, du groupe d’équipe, du personnel de l’équipe supplémentaire, etc. Il convient de noter que les indications se réfèrent aux deux premières semaines de formation et peuvent s’étendre sur une semaine supplémentaire, au cours de laquelle les indications précédentes seront étendues, y compris la répétition des tests sérologiques pour le groupe d’équipe qui sont déjà prévus pour la deuxième semaine.

INDICATIONS POUR LES ACTIVITÉS

ÉVALUATION CLINIQUE QUOTIDIENNE – Temps 0: Évaluation clinique + tests, tests moléculaires à répéter après 24h et tests sérologiques / Temps 1: Tests sérologiques, en cas de positivité / doute, répéter les tests moléculaires).

TERRAIN / GYM – Temps 0: formation en petits groupes, garder une distance supérieure à deux mètres / Temps 1: retour progressif à la normale, progression du travail technique.

CHANGING ROOM – Heure 0: positions de distance supérieures à deux mètres / Heure 1: si possible, conservez les indications de l’heure 0.

SALLE DE MASSAGE – Heure 0: emplacement à plus de deux mètres, EPI pour thérapeutes (masques, gants, lunettes) et footballeurs (masque chirurgical) / Heure 1: ne changez pas les indications d’heure 0.

SALLE DE RÉUNION – Heure 0: petits groupes, garder une distance de plus de deux mètres, alternativement suggérer la vidéoconférence / Heure 1: ne pas changer les indications d’heure 0.

SALLE À MANGER / HÔTEL – Heure 0: espace à table d’au moins deux mètres, chambre individuelle / Heure 1: ne changez pas les indications de l’heure 0.

TRANSFERTS POSSIBLES – L’hôtel et le centre sportif doivent tous utiliser des EPI.

YEUX SUR LE PERSONNEL

Des précautions similaires doivent être observées dans le cas où un joueur doit se rendre dans un établissement de diagnostic externe pour des tests jugés essentiels. Le (seul) conducteur accompagnant, si possible, doit être le médecin ou un kinésithérapeute, ou en tout cas une personne appartenant au groupe d’équipe. L’entreprise demandera au service de diagnostic à l’avance de respecter une sécurité maximale à l’arrivée du joueur-compagnon dans l’établissement et pendant l’examen.

Le club de sport doit s’assurer que:

aucune personne extérieure au groupe d’équipe n’accède au site d’entraînement. En cas de nécessité avérée et indispensable, il est accessible par une zone filtrante, avec mesure de la température corporelle, portant des masques et des gants, gardant la distance sociale et pour une durée limitée. Nettoyage et désinfection quotidiens des vestiaires, des gymnases et des machines connexes, et désinfection périodique et nettoyage quotidien des postes de travail et des espaces communs, des cantines, des claviers des distributeurs automatiques de boissons / collations. provenant de zones où des flambées d’infection ou qui ont été en contact étroit avec une personne positive confirmée pour une infection à coronavirus au cours des 14 derniers jours, ont observé un isolement fiduciaire avec une surveillance active avant d’entrer sur le site de formation (et de dépistage préventif) Si une personne atteinte de coronavirus est présente, assurer une isolation immédiate avec une intervention d’urgence du service 112 et un nettoyage / assainissement général conformément aux dispositions de la circulaire n ° 5443-22 février 2020 du ministère de la santé.

DEROULEMENT DES SESSIONS

La reprise des activités de la première semaine ne comprend que des séances de préparation technique athlétique et individuelle, à réaliser en extérieur et avec les joueurs à une distance de deux mètres les uns des autres. Dans les séances de gym, il est recommandé de planifier la présence des joueurs et de placer les machines à au moins deux mètres les uns des autres, pour cette activité, utilisez des gants et assurez-vous que les pièces sont bien ventilées avec une ventilation forcée sans recirculation. air. Au cours des deux semaines suivantes, le travail technique progressera, en insérant progressivement des exercices spécifiques et en groupe jusqu’aux simulations des phases de jeu (jeu et schémas) dans le respect, quand ce n’est pas indispensable, des distances interpersonnelles.

CONTRÔLES EN PROFONDEUR

Les membres du personnel qui participent aux séances doivent être identifiés à chaque fois, idem pour les joueurs, en limitant leur nombre au strict minimum et en vérifiant qu’ils portent à chaque fois les masques de protection appropriés. Dans les vestiaires, une distance de deux mètres est garantie, des douches sont faites dans les chambres individuelles et désinfectent les chambres à chaque fois. Dans la salle médicale, les massages ou la physiothérapie, en plus de l’espacement, il faut s’assurer que les joueurs et les agents de santé portent l’EPI approprié. Pour les réunions, l’utilisation de plates-formes télématiques est encouragée, tandis que pour la salle de restaurant, temps de séjour réduit, à au moins deux mètres d’intervalle, repas en libre-service et éviter tout contact avec le personnel du restaurant. Les entreprises qui ne disposent pas de leur propre centre sportif / maison d’hôtes doivent identifier une structure de référence à utiliser exclusivement. Comme les notes du document de base ont également ajouté des détails sur la gestion du centre sportif, de l’hôtel et du terrain de sport, l’accès des fournisseurs, ainsi que clairement les obligations que tous les membres externes au groupe d’équipe devront remplir.

EN CAS DE NOUVEAUX POSITIFS

Si des symptômes attribuables au Coronavirus devaient apparaître dans les zones d’entraînement, le ou les sujets en question doivent être isolés dans une pièce bien ventilée qui doit rester fermée. Personne ne pourra y accéder, à l’exception des équipes d’urgence et des secouristes de l’entreprise équipés d’EPI appropriés. En cas de positivité constatée, nous procéderons à l’isolement de ses contrats étroits avec une surveillance active, rétablissant toutes les mesures de distanciation les plus rigides en plus de la suspension temporaire de la formation jusqu’à la répétition des tests moléculaires et sérologiques qui attestent de leur négativité. Par la suite, toutes les chambres seront désinfectées.