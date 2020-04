“Protocole? Prêt à l’intégrer. Phase délicate, comme un fan de football assez controversé”

ROME. En attendant le prochain Conseil fédéral, le Le président de la FIGC, Gabriele Gravina il a réitéré une fois de plus que tous les composants doivent fonctionner en synergie afin de pouvoir redémarrer en toute sécurité. Par conséquent, le dialogue avec les institutions se poursuit, une collaboration maximale et de nombreuses propositions sur la table, le souhait est de trouver la bonne synthèse et les solutions aux problèmes actuels.

ROUTE DROITE

«Nous avons toujours dit que nous voulons recommencer lorsque les conditions seront réunies et que l’horizon proposé par le gouvernement nous permettra de le faire. Nous sommes convaincus de la route que nous avons empruntée car elle est sérieuse et responsable, la seule qui poursuit l’intérêt général du système et la plus complexe du sport italien qui, pour diverses raisons, serait également endommagée par l’arrêt définitif du championnat de Serie A ».

PROTOCOLE À RIVER

Le protocole présenté par la Commission médicale de la FIGC n’est pas encore considéré comme totalement approprié par le gouvernement, pour faire face à l’urgence actuelle en temps opportun, il y a des problèmes à résoudre. La Fédération a donc demandé une comparaison avec le comité technico-scientifique pour trouver un chemin commun: «La commission médico-scientifique de la FIGC a élaboré un protocole très rigoureux, comme tous les autres secteurs qui aspirent à redémarrer – dit le président fédéral – mais nous sommes prêt à l’intégrer et à le modifier en intégrant les indications du même Comité, du CONI et en reconnaissant le FMSI comme référence scientifique pour tout harmoniser. Une fois amélioré, toutes les conditions seront réunies pour le feu vert final du 18 mai. “

LE CONSEIL CONVIENT

«Nous nous concentrons sur la phase la plus délicate de l’urgence générée par l’épidémie de coronavirus – ajoute Gravina – nous travaillons sans cesse pour définir les meilleures conditions pour l’achèvement des championnats suspendus, planifier de manière responsable toutes les étapes à suivre, mais aussi pour définir les scénarios avenir. J’ai convoqué le Conseil fédéral le 8 mai précisément pour délimiter le périmètre réglementaire dans lequel opérer “.

POLITIQUE ENTRE LES DISCIPLINES

«Dans un moment délicat comme celui que nous vivons – conclut le président de la FIGC – une période où il a fallu diviser les disciplines sportives en individuel et collectif, j’envoie une invitation, d’un simple fan de football, à mettre de côté les controverses stériles , travailler ensemble et jouer en équipe pour sortir de la crise “.