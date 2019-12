PS5: GTA 6 ne serait pas prêt pour le lancement des jeux vidéo PlayStation 5

Mis à jour le 25/12/2019 à 12:20

Grand Theft Auto 6, l'un des titres les plus populaires pour la prochaine génération de consoles, ne serait pas prêt pour le lancement du PS5.

D'accord avec Sony, la sortie du PS5 Il est prévu pour Noël 2020, il reste donc exactement un an avant Rockstar Préparez le titre mondial ouvert.

Bien que le développeur ne se soit pas officiellement prononcé sur GTA, le leaker @PSErebus a divulgué que le titre atteindrait le PS5 dans deux ans, c'est-à-dire en 2021.

La date fournie par @PSErebus correspond aux délais de livraison de Jeux Rockstar, qui éloigne généralement quelques années d'un titre à un autre. Son dernier match était Red Dead Redemption 2 fin 2018 pour la PS4. Aussi, attendez GTA 6 C’est une bonne stratégie de positionnement sur le marché, car elle garantit que des millions de PS5 Ils ont été vendus avant le lancement.

Grand Theft Auto 6 PS5, Xbox Series X et PC, à l'exception de la PS4 et de la Xbox One actuelles.

