PS5: la vidéo divulguée de la présumée PlayStation 5 est fausse | Sony | Consoles de jeux | E3 2020 | PS4 | Consoles | Godfall | Filtration PS5 | Microsoft | Jeux vidéo Xbox Series X

Mis à jour le 31/01/2020 à 15h14

Une vidéo présumée de la conception finale du Playstation 5 de Sony Il a fini par décevoir des milliers de fans qui pensaient que c’était réel. Les images ont réalisé comment la supposée console était allumée, ainsi que certains détails du nouveau périphérique DualShock 5.

Cependant, personne ne s’attendait à ce que la personne chargée du filtrage de la vidéo, quelques heures plus tard, soit responsable d’expliquer en quoi tout était un mensonge. La première vidéo, trouvée ci-dessous, montre ce qui a été mentionné ci-dessus et est l’endroit où la supposée regarde PS5, à droite de celui qui filme.

En raison du succès et de la diffusion de la vidéo, il n’a fallu que quelques heures au créateur pour connaître la vérité, en mentionnant que tout était sa création dans laquelle il a utilisé des effets visuels avancés pour la rendre plus vraie.

Et tout cela, il l’a fait dans une nouvelle vidéo que vous pouvez voir ensuite, qui a augmenté quelques heures plus tard, montrant comment il a conçu les consoles et aussi les effets qui ont été vus à l’écran, avec lesquels je trompe tout le monde.

Pour le moment, Sony n’a pas fourni les fonctionnalités de son nouveau PS5, qui devient de plus en plus soucieux de passer les jours, principalement dans ces semaines au cours desquelles la rumeur veut que la nouvelle console soit présentée.

