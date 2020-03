PS5: Sony publie les détails techniques de la PlayStation 5 | Sony | Données techniques | Fiche technique des jeux vidéo

Mis à jour le 19/03/2020 à 22:46

Play Station fait une transmission via YouTube pour faire connaître les aspects techniques du matériel du PS5. La divulgation a été faite dans le cadre de la Game Developers Conference.

L’architecte du PS5Mark Cerny a été celui qui a dévoilé des aspects intéressants de ce dont la puissante machine sera capable. Sony.

Le moteur Tempest, par exemple, permettra la PS5 Offrez la sensation d’être dans un endroit sans avoir besoin de périphériques supplémentaires. Ce que le système fait, c’est coder la fréquence, la direction et le volume pour offrir un environnement déterminé au joueur.

Il a également confirmé le système de compatibilité descendante, mais à l’exception que tout le catalogue PS4 n’atteindra pas le PS5. En fait, seuls 100 jeux seront disponibles pour la nouvelle console Sony.

PS5 | Fiche technique

CPU: 8 cœurs Zen 2 à 3,5 GHz (fréquence variable)GPU: 10.28 TFLOP, 36 CU à 2.23GHz (fréquence variable)Architecture GPU: RDNA personnalisé 2RAM et mémoire d’interface: 16 Go de mémoire GDDR6 / 256 bitsBande passante mémoire: 448 Go / sStockage interne: SSD 825 Go personnaliséTaux de transfert de données sur SSD: 5,5 Go / s à l’état d’origine, 8-9 Go / s en moyenne (compressé)Type de stockage extensible: Port SSD NVMeType de stockage externe: Prise en charge du disque dur USBLecteur optique: Blu-ray 4K UHD

