PS5: une vidéo montre à quoi ressemblerait l’interface des jeux vidéo PlayStation 5

Mis à jour le 16/02/2020 à 14:03

Les animateurs reviennent à l’attaque. Une vidéo sur YouTube montre comment l’interface du PS5, la prochaine console de Sony qui arrivera sur le marché en décembre 2020.

Les images publiées par Paulo Manso montrent la puissance à l’écran du PS5, ainsi que l’affichage du menu avec tous les titres installés dans la console.

Le design est très similaire à celui du PS4 actuel, mais avec des détails plus arrondis et un affichage plus large pour chaque titre. La PS5 il aurait plus de motifs violets sur fond bleu.

Les titres qui apparaissent au PS5 ce sont The Last of Us – Part II, Cyberpunk 2077, Need for Speed ​​Heat, Red Dead Redemption II, Ghost of Tsushima et Death Stranding. Pour le personnage de jeux vidéo, on imagine que le PS5 Il sera rétrocompatible avec les catalogues de console précédents.

Sera-ce la même chose que nous voyons? Nous ne savons toujours pas comment la présentation du PS5. On dit que pour ce mois nous aurions plus de détails à ce sujet, mais Sony a préféré garder le silence.

SUIVEZ LE PODCAST DEPOR PLAY