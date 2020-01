PSG – AS Monaco : Le premier vrai test de Robert Moreno

Les courbes commencent dans le projet de Robert Moreno. Il a fait ses débuts sur le banc de touche à Monaco dans un duel de coupe avec Reims qu’il a réussi à surmonter avec quelques souffrances. Mais ce qui vient aujourd’hui au technicien de l’Hospitalet, c’est de se mettre à trembler.

Mbappé, Icardi, Neymar, Di Maria… Presque rien. Monaco visite le Parc des Princes dans ce qui sera le deuxième match de l’ère Moreno de l’équipe monégasque. Il semble compliqué qu’ils puissent attaquer Paris mais s’il y a une équipe qui peut le faire, c’est bien Monaco. Robert est arrivé pour lancer l’équipe de la Principauté et il n’y a pas de meilleur cadre que le Parc des Princes, qui a commencé l’année en regardant son équipe frimer, avec Mbappé faisant du tailgating, avec Icardi pratiquant des contrôles impossibles et avec Neymar et Di Maria faisant ce qu’ils voulaient.

#PSGASM, double choc en vue.

Acte I de la double confrontation entre le @PSG_inside et @AS_Monaco à 21H00, seulement sur CANAL+. — CANAL+ (@canalplus) January 12, 2020

C’était un duel de coupe contre Saint-Etienne qui avait peu d’histoire. Les “Quatre Fantastiques” seront de retour dans un match qui sera plus qu’un simple barrage. Monaco et le PSG se rencontreront deux fois en quatre jours. Le deuxième match sera celui qui a été reporté à cause de la tempête. Robert Moreno pourrait répéter le onze qu’il a misé en Copa. Ce pourrait être l’équipe de gala dans sa nouvelle étape, avec un 4-3-3 classique et avec Fàbregas et Golovin qui protègent Bakayoko.

De son côté, le PSG aborde le match sans la moindre défaite et Tuchel dispose déjà d’une équipe bien définie, même si des doutes peuvent surgir en défense. “J’ai le sentiment que nous sommes plus matures, plus forts, par rapport à la saison dernière. Monaco est une équipe avec une grande qualité d’attaque, c’est un grand défi”, a déclaré le sélectionneur allemand. C’est un grand défi. C’est l’une des meilleures équipes de France.