PSG contre Dortmund LIVE: c’était le choc des coudes entre les joueurs | Coronavirus pandémique | Ligue des champions | Ligue des Champions VIDEO

Toute prévention est importante, encore plus au football où un contact constant est inévitable. La salutation classique avant le début du match entre PSG et Dortmund en raison du retour de la phase à élimination directe de la Ligue des champions, il a été modifié par les mesures de lutte contre le coronavirus.

L’OMS a décrit le virus comme une pandémie, qui a fait un peu plus de 4500 morts dans le monde, donc toute action qui empêche sa propagation est essentielle, et le football l’a compris.

Au milieu d’un chaos généralisé et qui a ralenti la continuité du tournoi dans certains pays – et menace de freiner le maximum d’événements sportifs de cette année – les managers prennent des mesures différentes et l’une d’elles est d’éviter les heurts de mains, en le remplaçant par poing fermé ou jusqu’au coude.

Ainsi, les joueurs du PSG et de Dortmund se sont salués avant le début du match, bien que certains aient évité tout contact les uns avec les autres par mesure de précaution plus efficace.

APERÇU DU MATCH

Attaquant français Kylian Mbappé Il apparaît dans le groupe des convoqués par le Paris Saint-Germain qui se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des champions ce soir contre le Borussia de Dortumnd et qu’il le fera sans la capitale brésilienne Thiago Silva.

Affecté par l’angine de poitrine, Mbappé Il ne s’était pas entraîné au cours des deux derniers jours avec ses coéquipiers et son entrée dans le onze de départ pour tenter le retour, après avoir perdu 2-1 en Allemagne, est douteuse, selon l’entraîneur, Thomas Tuchel, exprimé hier mardi.

L’attaquant, qui avait de la fièvre, a subi des tests de coronavirus, qui étaient négatifs, et s’est entraîné ce matin avec le reste de ses coéquipiers pour préparer le duel qui se tiendra à huis clos.

Auteur de 30 buts cette saison, le meilleur buteur de l’équipe, le joueur de 21 ans, pour qui le PSG a payé 180 millions d’euros à Monaco, pourrait commencer le match depuis le banc.

