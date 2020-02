Dernière formation sur le match de ce soir entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. De forts doutes subsistent sur les onze parisiens: d’un côté Icardi, de l’autre Sarabia. C’est le scrutin de clôture des onze qui verra Di Maria, Neymar et Mbappé compléter le trio d’hommes derrière la pointe ou la fausse nueve. Doute également derrière: pour compléter la défense avec Meunier, Thiago Silva et Kimpembe, une entre Kurzawa et Bernat. Marquinhos jouera au milieu du côté de Verratti.