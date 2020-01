PSG, le rêve est Guardiola: avec lui aussi Xavi

la PSG domine le championnat de France, entraîné par ses bijoux Mbappe et Neymar et le Mauro de plus en plus décisif Icardi. Malgré les résultats optimaux, le technicien Tomas Tuchel n’aurait pas l’avenir assuré sur le banc des champions de France et, selon Le10Sport, Leonardo il aurait en tête quelques légendes du football pour le remplacer. Le directeur sportif des Parisiens aurait en effet à l’esprit de s’asseoir sur le banc de la PSG dynamisme Guardiola et Xavi Hernandez, qui, ensemble, a connu de nombreux succès avec le Barcelone.

Le technicien actuel du Manchester City il pourrait être fasciné par un nouveau championnat au cas où un trophée n’arriverait pas en saison et la rencontre avec Xavi ce pourrait être une décision surprise de conclure l’accord. L’ancien capitaine historique de Barcelone vient de terminer son aventure àAl Sadd et son curriculum vitae parle de lui-même.

