PSG, Tuchel: “Accepter ce qui s’est passé, nous avons manqué de concentration”

Le swing des émotions mis en scène au Stade de la Licorne à Amiens quitté le Paris Saint-Germain avec un seul point, après avoir sérieusement craint la défaite et caressé l’idée de la victoire. A l’issue de la course, terminé 4-4, l’entraîneur parisien Thomas Tuchel a commenté les médias officiels du club sur la performance de son:

“Nous manquions de concentration. Nous étions trop distraits et nous n’avions pas mis les mêmes ingrédients lors des derniers matchs sur le terrain. Aujourd’hui le match était un peu fou, les Amiens ont tiré trois fois et marqué trois buts, ce qui rend tout très Nous avons eu besoin de trois coups de pied de coin pour gagner le tirage au sort et le quatrième but a été magnifique, avec une circulation extraordinaire du ballon. Nous devons accepter ce qui s’est passé, les raisons sont claires, c’était vraiment le manque de concentration. ».